लम्पेदूसा, नाटकीय नाव दुर्घटना में कम से कम छब्बीस लोग मारे गए। (Chiara Negrello)

बुधवार दोपहर इटली के लम्पेदूसा द्वीप के पास दो नावों के पलट जाने से 60 प्रवासियों को बचा लिया गया, लेकिन कम से कम 26 प्रवासियों की मौत हो गई। इतालवी तटरक्षक बल का कहना है कि मृतकों की अंतिम संख्या अभी निश्चित नहीं है।

वाटिकन न्यूज

लम्पेदूसा, गुरुवार 14 अगस्त 2025 : सिसिली द्वीप से लगभग 14 मील दक्षिण-पश्चिम में लम्पेदूसा तट पर हुए हालिया नाटकीय जहाज़ हादसे में कम से कम छब्बीस लोगों की मौत हो गई है और मृतकों की अंतिम संख्या अभी भी स्पष्ट नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (यूएनएचसीआर) के प्रवक्ता फिलिपो उन्गारो ने बुधवार (13 अगस्त) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "लम्पेदूसा के तट पर एक और जहाज़ दुर्घटना पर गहरा दुःख है, जहाँ यूएनएचसीआर अब बचे हुए लोगों की मदद कर रहा है।"

इतालवी समाचार एजेंसी एएनएसए के अनुसार, तटरक्षकों द्वारा बरामद किए गए शवों में एक शिशु, तीन किशोर और दो महिलाओं के शव शामिल हैं। यह घटना इतालवी खोज और बचाव क्षेत्र (एसएआर) में हुई।

एएनएसए ने बताया कि नावों पर पाकिस्तान, सोमालिया और सूडान के नागरिक सवार थे।

उन्गारो ने पुष्टि की कि अभी भी कई लोग लापता हैं। बुधवार (13 अगस्त) बड़े तड़के लीबिया से रवाना हुई दो प्रवासी नावें लम्पेदूसा से लगभग 14 समुद्री मील (26 किलोमीटर) दूर थीं, जब वे पलट गईं। माना जा रहा है कि उनमें लगभग 100 लोग सवार थे।

यूएनएचसीआर के प्रवक्ता फिलिपो उन्गारो याद करते हैं, आज तक "मध्य भूमध्य सागर में इस वर्ष की शुरुआत से" 675 लोग मारे गए हैं या लापता हैं।