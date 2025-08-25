रिमिनी बैठक: “गाज़ा में स्थिति अमानवीय है”

पवित्र भूमि के संरक्षक पुरोहित फाल्टस, ने इज़राइल और हमास के बीच संघर्ष से जूझ रहे लोगों की आवाज़ को व्यक्त करते हुए, वहाँ हिंसा और भयावह मानवीय स्थिति को समाप्त करने की अपील की।

वाटिकन सिटी

वाटिकन सिटी, 25 अगस्त 2025 (रेई) फ्रांसिस्कन और पवित्र भूमि के संरक्षक पुरोहित इब्राहिम फाल्टास ने वाटिकन रेडियो से वार्ता करते हुए अपने साक्षात्कार में संत पापा लियो की अपील पर ध्यान देने का आह्वान किया है क्योंकि गाजा में बहुत से पीड़ित हैं, और “इस स्थिति की कीमत अनाथ बच्चों, महिलाओं, विकलांगों और बुजुर्गों को चुकानी पड़ रही है।"

इब्राहिम ने कहा, “यह युद्ध बहुत हो गया! मैं अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध करता हूँ कि वे दो सालों से लोगों द्वारा झेली जा रही अमानवीय स्थिति का मानवीय समाधान खोजें। लोग सचमुच भूख, प्यास और गर्मी से मर रहे हैं।”

संत पापा लियो 14वें द्वारा उपवास और प्रार्थना की पहल की याद करते हुए पुरोहित फाल्टास ने कहा कि सभी ने संत पापा की अपील का पालन किया: “मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों ने उपवास किया और शांति के लिए प्रार्थना की।” उन्होंने जोर देते हुए कहा, “मैं एक बार फिर दुनिया के शक्तिशाली लोगों से समाधान ढूँढ़ने, कुछ करने का आग्रह करता हूँ। अभी मानवीय सहायता पहुँचाना बहुत मुश्किल है, लोगों को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है, कुछ भी करना बहुत मुश्किल है। अब समय आ गया है कि दुनिया के सभी ताकतवर लोग इसका समाधान ढूँढ़ें। 70 से ज़्यादा सालों से, हर कोई, इज़राइली और फ़िलिस्तीनी, दोनों ही, कष्ट झेल रहे हैं। बस, बहुत हो गया!"