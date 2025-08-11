गाज़ा के लोग भीषण गर्मी और भुखमरी से जूझ रहे हैं

उत्तरी गाजा पट्टी में एक चैरिटी रसोई द्वारा पकाया गया भोजन प्राप्त करने के लिए फिलिस्तीनी बच्चे एकत्रित हुए

गाज़ा में भीषण गर्मी इस क्षेत्र में अकाल और भुखमरी को और बढ़ा रही है। गाजा में नागरिकों की स्थिति बदतर होती जा रही है क्योंकि क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे भोजन और पानी जैसे बुनियादी काम भी लगभग असंभव हो गए हैं।

वाटिकन न्यूज

गाजा, सोमवार 11 अगस्त 2025 : संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) का कहना है कि निवासी शत्रुता, विस्थापन और विनाश से जूझ रहे हैं। गाजा में पहुँच रही सहायता आवश्यकता से बहुत कम है, और राहत अभियानों में लगातार देरी हो रही है।

दक्षिणी गाजा में, मानवीय सहयोगियों ने दक्षिण गाजा समुद्री जल संयंत्र की बिजली लाइन को हुए नुकसान की सूचना दी है - एक सप्ताह में यह तीसरी बार है जब बिजली गुल हुई है।

ओसीएचए ने यह भी बताया कि गाजा में राहत सामग्री हवाई मार्ग से गिराए जाने से अनेक नागरिक हताहत हुए हैं।

शुक्रवार को, संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने गाजा शहर पर नियंत्रण करने के इज़राइल के फैसले पर चिंता व्यक्त की।

एक बयान में, उनके प्रवक्ता ने कहा कि यह कदम एक खतरनाक वृद्धि का संकेत है, जो संकट को और गहरा कर रहा है और शेष बंधकों सहित लोगों की जान को खतरे में डाल रहा है।

गुटेरेस ने चेतावनी दी कि इस फैसले से और अधिक विस्थापन, मौतें और विनाश हो सकता है, जिससे गाजा की आबादी की पीड़ा और बढ़ जाएगी।

इज़राइल की इस योजना की देश और विदेश में आलोचना हुई है, विरोधियों का कहना है कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करती है, मानवीय संकट को बढ़ाती है और युद्धविराम के प्रयासों को कमजोर करती है।

इज़राइली विपक्षी नेता यायर लापिड ने इस फैसले को "एक ऐसी आपदा कहा, जो कई और आपदाओं को जन्म देगी।"