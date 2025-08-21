गज़ा पर नए हमले से पहले इस्राएल 60 हजार रिजर्व सैनिक बुला रहा है
वाटिकन न्यूज
गज़ा, बृहस्पतिवार, 21 अगस्त 25 (रेई) : इस्राएल ने गज़ा शहर में एक नियोजित हमले से पहले बुधवार को लगभग 60,000 रिज़र्व सैनिकों को बुलाना शुरू किया। एक सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि इसका लक्ष्य शहर पर नियंत्रण करना और उसकी आबादी को विस्थापित करना है।
आनेवाले दिनों में 20,000 और सैनिकों को बुलाए जाने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि रिज़र्व सैनिकों की कुल संख्या तीन चरणों में 1,30,000 तक पहुँच सकती है। कई सैनिकों की सेवा अवधि बढ़ाई जाएगी, और अतिरिक्त सक्रिय-ड्यूटी बलों की तैनाती की संभावना है।
इस बीच, इस्राएल ने कब्जे वाले पश्चिमी तट के एक विवादित क्षेत्र, ई1 में एक नई बस्ती को मंज़ूरी दे दी है। उच्च योजना परिषद ने 3,700 से ज़्यादा आवास इकाइयों को मंज़ूरी दी है, जिनमें से 3,400 से ज़्यादा को माले अदुमिम पड़ोस में अंतिम मंज़ूरी के लिए मंज़ूरी दी गई है।
3.3 मिलियन फिलिस्तीनियों के साथ इस समय 720,000 से अधिक इस्राएली वेस्ट बैंक और पूर्वी येरूसालेम में रह रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इन बस्तियों को अवैध माना जाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का 2024 का फैसला भी शामिल है, जिसमें इस्राएल के कब्जे को गैरकानूनी पाया गया था।
