उत्तरी नाइजीरिया में भुखमरी फैल रही है
अधिकांश लोग किसान हैं जिन्हें इस क्षेत्र में जारी असुरक्षा के कारण अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है और इस तरह वे अपनी आजीविका के मुख्य स्रोत से कट गए हैं। मछुआरे भी प्रभावित हैं।
वाटिकन की फिदेस न्यूज एजेंसी ने बताया है कि सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण चरवाहे अपने पशुओं के लिए चरागाहों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और मछुआरे चाड झील और नाइजर तथा तराबा जैसी प्रमुख नदियों के पानी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं।
दोनों समूह सशस्त्र समूहों और डाकुओं की गतिविधियों के कारण भी पीड़ित हैं जो उत्तरी नाइजीरिया में तबाही मचा रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने भी चिंता जताई है। एफएओ ने चेतावनी दी है कि इस कम उपज वाले मौसम, यानी फसल कटाई से पहले के महीनों में, 3 करोड़ से ज़्यादा नाइजीरियाई लोगों को खाद्य असुरक्षा का ख़तरा हो सकता है, और रेड क्रॉस ने चेतावनी दी है कि सिर्फ़ राहत प्रयास ही इस स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते।
संगठन का कहना है कि नाइजीरिया में खाद्य असुरक्षा एक गहरी, अनसुलझी समस्या का लक्षण है, यानी सशस्त्र समूहों द्वारा लगातार की जा रही हिंसा। रेड क्रॉस का कहना है कि इस संकट को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव ने और बढ़ा दिया है, जो पूरे देश में आंतरिक विस्थापन को बढ़ावा दे रहा है।
नाइजीरिया उत्तर-पश्चिम में सूखे और पूर्व में बाढ़, दोनों का सामना कर रहा है, ये दो चरम स्थितियाँ देश के कृषि प्रधान क्षेत्रों को तबाह कर रही हैं।
