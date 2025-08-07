गज़ा में भूख से तड़पते बंधकों में युद्ध की भयावहता दिखाई देती है

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद गज़ा पट्टी में अभी भी बंधक बनाए गए लोगों के मुद्दे पर एक आपातकालीन बैठक आयोजित की। इस सप्ताह फिलिस्तीनी मिलिशिया द्वारा वीडियो जारी किए जाने के बाद यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें बंधकों को भुख से तड़पते दिखाया गया है।

वाटिकन न्यूज

गज़ा, बृहस्पतिवार, 7 अगस्त 25 (रेई) : गज़ा पट्टी में तबाही का आलम हमास द्वारा अब भी बंधक बनाए गए इस्राएली बंधकों के दुर्बल और तड़पते शरीर में भी दिखाई देता है। दो युवा बंधकों को भुखे की हालत में दिखाने वाले वीडियो जारी होने के बाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 5 अगस्त को इस मामले पर एक आपातकालीन सत्र हेतु बैठक की।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, हमास द्वारा जारी किए गए वीडियो से "गहरा सदमा" महसूस कर रहे हैं, जिसमें इस्राएली बंधकों को इस्लामी समूह के हाथों में दिखाया गया है, उनके प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि यह "मानव गरिमा का अस्वीकार्य उल्लंघन" है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस ने भी आक्रोश व्यक्त किया और "गज़ा में सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई" का आह्वान किया और "अपनी स्वतंत्रता से वंचित लोगों को अपमानित करनेवाले किसी भी प्रकार के सार्वजनिक प्रदर्शन" से बचने का आग्रह किया।

भूख से मरते बंधक

हाल ही में जारी किए गए वीडियो, पिछले 22 महीनों के युद्ध के दौरान प्रकाशित अन्य वीडियो से अलग हैं, क्योंकि दोनों बंधकों की हालत अलग है। पहला वीडियो गुरुवार, 31 जुलाई को गज़ा पट्टी के एक सशस्त्र समूह, इस्लामिक जिहाद द्वारा जारी किया गया था, और इसमें 22 वर्षीय बंधक रोम ब्रास्लावस्की को दिखाया गया है। ब्रास्लावस्की बेहद दुबला-पतला और कमज़ोर है, उसकी पसलियाँ बाहर निकली हुई हैं; वह रोते हुए कहता है कि कमजोरी के कारण मैं अब खड़ा नहीं हो सकता और मुश्किल से कुछ खा पा रहा हूँ। वह कहता है, "तुम यहाँ जो कर रहे हो, उसे तुम्हें रोकना होगा।"

दूसरा वीडियो, जो शुक्रवार, 1 अगस्त को जारी किया गया था, हमास द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें 24 वर्षीय बंधक एव्यातार डेविड को दिखाया गया है। वह भी बहुत कमज़ोर है और एक सुरंग में दिखाई देता है, जहाँ उसे अन्य चीजों के अलावा, "अपनी कब्र खोदते हुए" दिखाया गया है। दोनों वीडियो दबाव में फिल्माए गए थे और स्पष्ट रूप से उनका दुष्प्रचार का इरादा है। एव्याटर डेविड के वीडियो के साथ जारी एक बयान में हमास ने दावा किया कि कैदी “वही खाते हैं जो हमारे लड़ाके और हमारे लोग खाते हैं।”

एक अंतहीन खाई?

इन वीडियो के जारी होने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया है, जो गज़ा में फिलिस्तीनी नागरिकों की पीड़ा पर आक्रोश के साथ मेल खाता है। इस्राएल में, इन दोनों वीडियो के प्रकाशन ने, उनके स्पष्ट प्रचारात्मक उद्देश्य के बावजूद, दहशत पैदा कर दी और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार की आलोचना को भी हवा दी।

होलोकॉस्ट इतिहासकार हन्ना याब्लोंका ने ले मोंडे को बताया कि "हर इस्राएली जिसने भी ये तस्वीरें देखीं, उसे तुरंत ऑशविट्ज़ के बचे लोगों की मुक्ति के अगले दिन की तस्वीरें याद आ गईं।"

गज़ा से आ रही ये भयावह तस्वीरें इस सवाल को नए सिरे से उठाती हैं: आखिर कब तक?