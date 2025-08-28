भारी वर्षा के कारण भारत और पाकिस्तान में बाढ़
वाटिकन न्यूज
भारत, बृहस्पतिवार, 28 अगस्त 25 (रेई) : हिमालय में मानसून की बारिश के कारण उत्तर भारत में बाढ़ आ गई है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले दो दिनों में कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई है।
वैष्णो देवी मंदिर के पास बाढ़ के पानी के कारण लोकप्रिय तीर्थयात्रा मार्ग पर भूस्खलन होने से 33 लोगों की मौत हो गई। डोडा जिले में नदियों के तटबंध टूटने और आसपास के इलाकों में बाढ़ आने से तीन अन्य लोगों की मौत हो गई।
अधिकारियों के अनुसार, पंजाब में 200 बच्चे फंस गए हैं, जब उनके स्कूल के आसपास का इलाका बाढ़ में डूब गया।
हालांकि बुधवार तक कुछ पानी कम होने लगा था, लेकिन अधिकारियों ने चेतावनी दी कि कई नदियाँ अभी भी खतरनाक स्तर पर हैं।
पाकिस्तान में बाढ़ के कारण हजारों विस्थापित
पड़ोसी देश पाकिस्तान भी भारी बारिश से प्रभावित हुआ है, जहाँ पाकिस्तानी पंजाब में बाढ़ के कारण 1,67,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। इस महीने की शुरुआत में बाढ़ की चेतावनी के बाद लगभग 40,000 लोगों को स्वेच्छा से निकाला गया था।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जून के अंत में मानसून का मौसम शुरू होने के बाद से पाकिस्तान में बाढ़ के कारण 800 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है।
बारिश से निपटने के लिए, भारत ने कई बड़े बाँधों के द्वार खोल दिए हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को इस खतरे के बारे में सूचित कर दिया है। इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी सीमा के भीतर तीन नदियों के लिए अलर्ट जारी किया और राहत कार्यों में सहायता के लिए सेना से मदद मांगी।
