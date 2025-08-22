इस्राएली सैन्य अभियान के विरुद्ध गुटेरेस की चेतावनी

इस्राएली सीमा के साथ जुड़ी गाज़ा पट्टी में हमले के बाद, 19.08.2025 (AFP or licensors)

संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अन्तोनियो गुटेरेस ने गाज़ा शहर पर कब्ज़ा करने के उद्देश्य से इस्राएल द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान के बाद गाज़ा पट्टी में तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया है।

न्यूयॉर्क, शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (रेई, वाटिकन रेडियो):

इस्राएल द्वारा गाजा शहर पर कब्जा करने के उद्देश्य से आरम्भ सैन्य अभियान के बाद गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव गुटेरेस ने गाज़ा पट्टी में तत्काल युद्ध विराम हेतु अपने आह्वान की पुनरावृत्ति की।

चेतावनी

इस्राएली नेताओं से उक्त अभियान रोकने का आग्रह करते हुए गुटेरेस ने चेतावनी दी कि इस हमले के परिणामस्वरूप "बड़े पैमाने पर मौतें और विनाश" होगा। उन्होंने कहा कि गाज़ा सिटी पहले ही कई दिनों तक भीषण बमबारी झेल चुका है और अब हालिया अभियान में दस लाख से भी अधिक फिलीस्तीनीयों के घर बर्बाद हो जायेंगे।

स्थानीय अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार, इस्राएली सेना के आगे बढ़ने के साथ ही बड़ी संख्या में निवासी पलायन कर रहे हैं तथा सहायता एजेंसियों का कहना है कि पहले से ही गंभीर मानवीय संकट और गहरा हो गया है।

हमास समूह ने इस कार्रवाई की निंदा की है और इस्राएल पर युद्धविराम और बंधकों की रिहाई के लिए चल रही बातचीत की अनदेखी करने का आरोप लगाया है।

चिन्ता

इस्राएल के कई सहयोगियों ने भी चिंता व्यक्त की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इम्मानुएल मैक्रों ने बुधवार को कहा कि यह आक्रमण "दोनों देशों के लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है और पूरे क्षेत्र को स्थायी युद्ध के चक्र में धकेल सकता है।"

इसी प्रकार, इटली का प्रधान मंत्री जोर्जा मेलोनी ने भी इस्राएल की इस पहल की कड़ी आलोचना की है।