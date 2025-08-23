गज़ा शहर में पहली बार अकाल की पुष्टि हुई: आईपीसी

एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण (आईपीसी) ने पहली बार गज़ा शहर में अकाल की पुष्टि की है, जिससे इसकी चेतावनी चरण 5 तक बढ़ गई है - जो कि तीव्र खाद्य असुरक्षा पैमाने पर उच्चतम स्तर है।

वाटिकन न्यूज

गज़ा, शनिवार, 23 अगस्त 2025 (रेई) : गुरुवार को जारी आईपीसी की रिपोर्ट के अनुसार, 5,00,000 से ज़्यादा लोग भयावह परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 10.7 लाख निवासी, यानी गाज़ा की 54% आबादी, आपातकालीन स्तर की खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है, जिसे चरण 4 के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आईपीसी ने चेतावनी दी है कि सितंबर के अंत तक देइर अल-बलाह और खान यूनिस तक अकाल की स्थिति फैलने की आशंका है। तीव्र कुपोषण तेज़ी से बढ़ रहा है, और 2026 के मध्य तक 5 साल से कम उम्र के 1,32,000 बच्चों की मृत्यु का ख़तरा है।

रिपोर्ट यह भी इंगित करता है कि करीब 55,500 गर्भवती और दूध पिलाती महिलाओं को पोषण सहायता की अति आवश्यकता है।

संगठन ने इस संकट के लिए मानव निर्मित कारकों को ज़िम्मेदार ठहराया है, जिनमें चल रहे संघर्ष, बड़े पैमाने पर विस्थापन और सीमित मानवीय पहुँच शामिल हैं। इस्राएली अधिकारियों ने रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण और अविश्वसनीय बताते हुए निष्कर्षों को खारिज कर दिया है।

हालांकि, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और मानवीय समूहों का कहना है कि सबूत बहुत ज़्यादा हैं और वे तत्काल अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की माँग करते हैं।