हमास के बंधकों के परिवारों ने इस्राएल में प्रदर्शन किया

हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के परिवारवाले इस्राएल में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं (AFP or licensors)

हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के परिवारवाले इस्राएल में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तथा सरकार से उनकी रिहाई सुनिश्चित करने तथा गज़ा में युद्धविराम लाने के लिए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

वाटिकन न्यूज

इस्राएल, बुधवार, 27 अगस्त 2025 (रेई) : दक्षिणी गज़ा के एक अस्पताल पर इस्राएली हमले के एक दिन बाद, हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों ने सोमवार को पूरे इस्राएल में विरोध प्रदर्शन किया, प्रमुख सड़कों को अवरुद्ध किया और सरकार से कार्रवाई की मांग की।

स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, खान यूनिस के नासिर अस्पताल पर हुए दोहरे हमलों में कम से कम 20 लोग मारे गए, जिनमें पाँच पत्रकार भी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना को एक "दुखद दुर्घटना" बताया।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने हमले की निंदा की और न्याय एवं जवाबदेही की मांग की।

गज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 75 लोग मारे गये हैं इस तरह अक्टूबर 2023 में युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक क्षेत्र में कुल 62,819 लोग मारे जा चुके हैं।

मंत्रालय ने 370 लोगों के घायल होने की भी सूचना दी और कहा कि कई पीड़ित मलबे के नीचे या सड़कों पर फंसे हुए हैं।

इस्राएल में, पुलिस ने कहा कि बंधक और लापता परिवार मंच द्वारा आयोजित प्रदर्शनों के कारण देशभर में यातायात बाधित होने के बाद सभी सड़कें फिर से खोल दी गई हैं।

यह दल गज़ा में अभी भी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए एक समझौते पर दबाव बना रहा है।

हमास ने 7 अक्टूबर को इस्राएल पर अपने हमले के दौरान 251 लोगों का अपहरण किया था, साथ ही लगभग 1,200 लोग मारे गए थे। इस्राएली अधिकारियों का मानना ​​है कि 20 बंधक अभी भी जीवित हैं।

इसके अलावा, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने कहा कि उनकी सरकार आगामी संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के लिए पश्चिमी नेतृत्व वाली पहल का समर्थन नहीं करेगी।

बर्लिन में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ बोलते हुए मर्ज़ ने कहा कि जर्मनी को विश्वास नहीं है कि मान्यता के लिए शर्तें पूरी हो गई हैं।