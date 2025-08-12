यूरोपीय नेताओं ने शांति शिखर सम्मेलन में यूक्रेन की भागीदारी का आह्वान किया
वाटिकन न्यूज़
ब्रुसेल्स, मंगलवार 12 अगस्त 2025 : अलास्का में शुक्रवार को होने वाली अमेरिकी और रूसी नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक से पहले बोलते हुए, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है और उनका अनुमान है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की भी इसमें शामिल होंगे।
मर्ज़ ने जर्मन मीडिया को बताया कि बर्लिन, ज़ेलेंस्की की वार्ता में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वाशिंगटन के साथ मिलकर काम कर रहा है।
यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख, काजा कल्लास ने भी इसी भावना को दोहराते हुए कहा कि "अमेरिका और रूस के बीच किसी भी समझौते में यूक्रेन और यूरोपीय संघ को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि यह यूक्रेन और पूरे यूरोप की सुरक्षा का मामला है।"
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रविवार को ज़ोर देकर कहा कि ट्रम्प प्रशासन का लक्ष्य यूक्रेनी और रूसी दोनों नेताओं को बातचीत की मेज़ पर लाना है। उन्होंने कहा, "व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वह यूक्रेन के प्रमुख ज़ेलेंस्की के साथ कभी नहीं बैठेंगे। मूल रूप से, यह ऐसा मामला है जहाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड को राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए बैठकर बातचीत करने के लिए मजबूर करना होगा।"
हालाँकि, इस बात की चिंता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कीव की मंज़ूरी के बिना कोई समझौता कर लेंगे। ट्रंप के पूर्व सुरक्षा सलाहकार, जॉन बोल्टन का कहना है कि शुक्रवार को होने वाली ट्रंप-पुतिन शिखर वार्ता यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए मुश्किल स्थिति पैदा कर रही है। बोल्टन ने ज़ोर देकर कहा, "मुझे लगता है कि पुतिन की योजना के एक हिस्से पर पहले से ही बातचीत करके, ज़ेलेंस्की को ऐसी स्थिति में डाल दिया गया है जहाँ उन्हें कुछ ऐसा पेश किया जा रहा है जिससे ट्रंप बहुत सहज महसूस कर सकते हैं, और फिर आप उस स्थिति के और क़रीब पहुँच सकते हैं जहाँ फ़रवरी में ओवल ऑफ़िस में ज़ेलेंस्की की हार हुई थी।"
यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यूक्रेनवासी, उनके शब्दों में, "अपनी ज़मीन कब्ज़ा करने वालों को नहीं देंगे", और कहा कि यूक्रेन के बिना कोई भी समाधान "शांति के ख़िलाफ़" होगा। ब्रिटेन ने सोमवार को कहा कि यूक्रेन की सीमाएँ केवल यूक्रेन को ही तय करनी हैं, और किसी भी शांति समझौते में उसकी भागीदारी होनी चाहिए।
हालांकि, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि अमेरिका ने शुक्रवार की शिखर बैठक से पहले सोमवार को यूरोपीय साझेदारों के साथ परामर्श करने का वादा किया है।
Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here