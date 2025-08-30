घातक रूसी हमलों से कीव तबाह, कम से कम 23 लोग मारे गए
वाटिकन न्यूज
यूक्रेन, शनिवार, 30 अगस्त 2025 (रेई) : हमले ने कीव स्थित ब्रिटिश कौंसिल एवं यूरोपीय संघ के कार्यालय को भी क्षतग्रस्त कर दिया, जिसके कारण ब्रिटेन और यूरोपीय संघ को अपने रूसी दूतों को बुलाना पड़ा।
निवासियों ने बताया कि जब मिसाइलें रिहायशी इलाकों में घुसीं तो अफरा-तफरी और दहशत का माहौल छा गया। एक युवक, जिसने अपनी मौसी के दो बच्चों को, जिनमें से एक सिर्फ़ दो साल का था, सुरक्षित जगह पहुँचाया, कहा, "यह सब बहुत तेज़ी से हुआ। खिड़कियाँ टूट गईं, पूरा अपार्टमेंट धूल और धुएँ से भर गया।"
उसने आगे बताया कि पीड़ित मलबे में फँसे हुए थे। "मैंने ज़मीन पर एक आदमी को चीखते हुए देखा। उसका पैर टूटा हुआ था, लगभग कट गया था। और मलबे के नीचे एक बच्चा था। हमने पहले उस बच्चे की मदद की।"
यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर मिसाइलों और ड्रोन के पक्ष में कूटनीति को नकारने और यहाँ तक कि उत्तर कोरिया जैसी सरकारों के साथ संबंधों को गहरा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "हत्यारों को छूट का एहसास न हो, इसके लिए कड़े प्रतिबंधों की जरूरत है।"
यूरोपीय नेताओं ने भी यही आह्वान किया। कोपेनहेगन में रक्षा वार्ता में, यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने चेतावनी दी: "ये हमले दिखाते हैं कि पुतिन किसी भी तरह के शांति प्रयासों का मज़ाक उड़ा रहे हैं। इसलिए हमें रूस पर दबाव बढ़ाना होगा।"
यह संदेश संभवतः अन्य यूरोपीय नेताओं द्वारा भी दोहराया जाएगा - जिनमें फ्रांस और जर्मनी के नेता भी शामिल हैं, जो एक विशेष शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के विरुद्ध रूस के युद्ध का सामना करने में एकता पर बल देंगे।
