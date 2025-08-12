कोलंबियाई धर्माध्यक्षों ने सांसद मिगुएल उरीबे की हत्या पर शोक व्यक्त किया
वाटिकन न्यूज़
बोगोटा, मंगलवार 12 अगस्त 2025 : कोलंबियाई सीनेटर और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिगुएल उरीबे, जिन्हें जून में बोगोटा में एक रैली में गोली मार दी गई थी, का सोमवार को 39 वर्ष की आयु में अस्पताल में उनका निधन हो गया।
दिवंगत सीनेटर उरीबे 7 जून को अगले साल होने वाले चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक सेंटर पार्टी के राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए प्रचार कर रहे थे, जब एक पंद्रह वर्षीय बंदूकधारी ने उनके सिर में दो और पैर में एक गोली मारी। संदिग्ध को भागते समय गोली मार दी गई, वह घायल हो गया और गिरफ्तार कर लिया गया।
सीनेटर उरीबे की कई सर्जरी हुईं, लेकिन उनकी हालत गंभीर बनी रही। उनकी विधवा, मारिया क्लाउडिया ने एक बयान जारी कर कहा कि वह ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि वे उन्हें अपने दोनों बच्चों की देखभाल और जीवन जारी रखने का तरीका सिखाएँ।
हजारों लोगों ने सीनेटर के लिए प्रार्थना सभाएँ आयोजित कीं और प्रार्थना की।
उनकी मृत्यु के बाद, कोलंबियाई धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया।
धर्माध्यक्षों ने कहा, "हम उनके पूरे परिवार के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं और ख्रीस्तीय आशा के साथ, उन्हें प्रभु को समर्पित करते हैं कि वे उन्हें सांत्वना दे।"
उन्होंने कोलंबियाई अधिकारियों से हत्या की जाँच जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "हम कोलंबियाई लोगों से आह्वान करते हैं कि वे 'आशा को हमसे छीनने न दें' और शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया दें, उन सिद्धांतों और मूल्यों की रक्षा करें जो हमें एक राष्ट्र के रूप में बनाते हैं।"
कोलंबियाई धर्माध्यक्षों ने राष्ट्र से "स्वतंत्रता और व्यवस्था" के अपने आदर्श वाक्य को बनाए रखने का आग्रह किया, ताकि स्वतंत्रता और सम्मान सभी कोलंबियाई लोगों के समग्र मानव विकास की गारंटी बन सकें।
कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति अल्वारो उरीबे, जो मारे गए सीनेटर के रिश्तेदार नहीं हैं, ने कहा: "उन्होंने आशा को मार डाला है। मिगुएल का संघर्ष एक प्रकाशस्तंभ बने, जो कोलंबिया के मार्ग को रोशन करे।"
कई साल पहले, मिगुएल की मां डायना टर्बे, जो एक पत्रकार थीं, को पाब्लो एस्कोबार के बंदूकधारियों ने अगवा कर लिया था और पुलिस द्वारा बचाव के असफल प्रयास के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। मिगुएल हमेशा कहते थे कि उनकी माता के साहस ने उन्हें कोलंबिया के भविष्य के लिए काम करने हेतु प्रेरित किया।
उनकी हत्या का मकसद अभी भी स्पष्ट नहीं है, हालाँकि संदिग्ध और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे अभी भी पूछताछ की जा रही है।
