काथलिक यूनिवर्सिटी नेटवर्क एसएसीआरयू ने नये अध्यक्ष का चुनाव किया

काथलिक रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ (एसएसीआरयू) के रणनीतिक गठबंधन ने यूनिवर्सिदाद कतोलिका पोर्तुगेसा के रेक्टर इसाबेल कैपेलोआ गिल को अपना नया अध्यक्ष चुना है।

वाटिकन न्यूज

पुर्तगाल के काथालिक विश्वविद्यालय की रेक्टर डॉ. इसाबेल कैपेलोआ गिल को काथलिक शोध विश्वविद्यालयों के रणनीतिक गठबंधन (SACRU) का नया अध्यक्ष चुना गया है।

एसएसीआरयू "शोध-प्रधान काथलिक विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क है जो काथलिक सामाजिक शिक्षा से प्रेरित अनुसंधान और शिक्षण उत्कृष्टता, जुड़ाव और वैश्विक सहयोग के लिए समर्पित है।" इस गठबंधन में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय शामिल हैं।

एसएसीआरयू द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, डॉ. गिल ने इस गठबंधन को "एक अद्वितीय ज्ञान नेटवर्क" बताया जो अत्याधुनिक अनुसंधान को काथलिक मूल्यों और मिशन के साथ जोड़ता है।

वे बताती हैं, "अनुसंधान एक जबरदस्त शक्ति है जिसका उपयोग नेटवर्क के नौ विश्वविद्यालय शिक्षा और जनहित हेतु करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" "अब, पहले से कहीं अधिक, काथलिक विश्वविद्यालय कलीसिया के मिशन को आगे बढ़ाने, संवाद, समावेशिता और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं।"

नए अध्यक्ष संस्कृति अध्ययन के पूर्ण प्रोफेसर और यूनिवर्सिदाद कतोलिका पुर्तगाल (यूसीपी) के वर्तमान रेक्टर हैं। डॉ. गिल ने लिस्बन विश्वविद्यालय से आधुनिक भाषाओं और साहित्य में डिग्री प्राप्त की है और यूसीपी से जर्मन भाषा और संस्कृति में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। वह कई अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों (जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, इटली, ब्राज़ील और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित) में आतिथि प्रोफेसर रही हैं, लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज में मानद फेलो हैं, और यूसीपी में मानव विज्ञान संकाय के डीन के रूप में कार्य किया है। वे लिस्बन संघ और संचार एवं संस्कृति अनुसंधान केंद्र की संस्थापक भी हैं।

एसएसीआरयू के नौ विश्वविद्यालयों में 2,50,000 से अधिक छात्रों के साथ-साथ लगभग 20,000 शिक्षाविद और शोधकर्ता शामिल हैं। नेटवर्क ने वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और "वन हेल्थ फ्रेमवर्क के भीतर अनुसंधान और नीति निर्माण के बीच संबंध को मजबूत करने" के लिए एफएओ के साथ सहयोग किया है।

संगठन ने काथलिक शैक्षणिक संस्थानों के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति एवं शिक्षा विभाग के साथ भी काम किया है।

इस वर्ष के अंत में, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, एसएसीआरयू और विभाग, शिक्षा जगत की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित शरदकालीन स्कूल "वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतंत्रता" पर मिलकर काम करेंगे।

यह कार्यक्रम ऑस्ट्रेलियाई काथलिक विश्वविद्यालय के रोम परिसर में आयोजित किया जाएगा, और इसमें शोधकर्ताओं के सामने आनेवाली चुनौतियों और अवसरों का पता लगाया जाएगा, क्योंकि वे शैक्षणिक स्वतंत्रता, वित्त पोषण संरचनाओं और नैतिक विचारों के उभरते ढाँचों में बदलाव ला रहे हैं।