धर्माध्यक्ष जलवायु आपदा के बीच सृष्टि के संकट की चेतावनी दे रहे हैं
स्पेन और पुर्तगाल में, रिकॉर्ड तोड़ आग ने 560,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को जला दिया है।
कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग भागने के लिए मजबूर हैं और ऐतिहासिक तीर्थयात्रा कम्मीनो दी संतियागो का रास्ता बाधित हो गया है।
पिछले कई वर्षों में सबसे बड़ी आपातकालीन प्रतिक्रिया में से एक में लगभग 2,000 स्पेनिश सैनिकों को तैनात किया गया था।
इतालवी आल्प्स में, वेंटीना ग्लेशियर इतनी तेज़ी से पिघल गया है कि वैज्ञानिक अब केवल ड्रोन से ही इसकी निगरानी कर सकते हैं।
डोलोमाइट्स में, पिघलते पर्माफ्रॉस्ट के कारण चट्टानें गिरीं, जिससे सैकड़ों पैदल यात्रियों को खाली करना पड़ा।
और उत्तर में, स्कैंडिनेविया में अभूतपूर्व गर्मी पड़ रही है, जहाँ फ़िनलैंड में लगातार 22 दिनों तक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस (86 फ़ारेनहाइट) से ऊपर दर्ज किया गया।
अत्याधिक गर्मी के कारण वन्यजीव भी प्रभावित
एशिया में, पाकिस्तान, नेपाल और भारत प्रशासित कश्मीर में मानसूनी बाढ़ ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली और हज़ारों लोग विस्थापित हो गये हैं।
इसके अलावा, चीन में मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है, जबकि भारत के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ा है जिससे फसलों और जल आपूर्ति को खतरा है।
विशेषज्ञों का अनुमान है कि यूरोप में आई हालिया भीषण गर्मी ने 2,300 लोगों की जान ले ली, जिनमें से लगभग 1,500 मौतें सीधे तौर पर जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन से जुड़ी थीं, जिसने गर्मी को और बढ़ा दिया।
जबकि कुछ संशयवादी तर्क देते हैं कि प्राकृतिक परिवर्तनशीलता और तेज़ शहरीकरण - जिसे शहरों में "हीट आइलैंड प्रभाव" कहा जाता है - भी इसमें योगदान करते हैं, व्यापक सहमति यह है कि मानवीय गतिविधियाँ ही इसका मुख्य कारण हैं।
धर्माध्यक्षों के लिए, ये संकट प्रार्थना और कार्रवाई की तात्कालिकता को उजागर करते हैं। जंगल की आग, बाढ़ और ग्लेशियरों के ढहने के साथ, सृष्टि के लिए उनकी प्रार्थनाएँ अब संकटग्रस्त दुनिया में गूंज रही हैं।
