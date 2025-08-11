आर्मेनिया और अज़रबैजान ने 'मील का पत्थर' शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए
वाटिकन न्यूज
वाशिंगटन, सोमवार 11 अगस्त 2025 : लगभग चार दशकों तक, आर्मेनिया और अज़रबैजान काराबाख क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए संघर्ष करते रहे, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नागोर्नो-काराबाख के नाम से जाना जाता है। दोनों देशों ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए संघर्ष किया, जिसमें कई हिंसक झड़पें हुईं जिनमें हज़ारों लोग मारे गए।
अज़रबैजान ने 2023 में एक हमले में पूरे क्षेत्र पर अपना कब्ज़ा कर लिया, जिससे 1,00,000 से ज़्यादा अर्मेनियाई लोगों को, जो लगभग 99 प्रतिशत आबादी थे, भागने पर मजबूर होना पड़ा।
'एक चमत्कार'
दिवंगत संत पापा फ्राँसिस ने लगातार इस संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नई शुरुआत की बात करते हुए दोनों पक्षों को एक साथ लाया।
ट्रंप ने कहा: "35 साल, यह एक लंबा समय है, वे लड़े और अब वे दोस्त हैं, और वे लंबे समय तक दोस्त बने रहेंगे। आर्मेनिया और अज़रबैजान देश हमेशा के लिए सभी लड़ाइयों को रोकने, व्यापार, यात्रा और राजनयिक संबंधों को खोलने और एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
दक्षिण काकेशस के दोनों देशों ने एक-दूसरे और अमेरिका के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जो प्रमुख परिवहन मार्गों को फिर से खोलेंगे।
अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा कि उन्होंने आर्मेनिया के साथ मिलकर ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करने पर सहमति जताई है और इस समझौते को एक 'चमत्कार' बताया।
'महत्वपूर्ण मील का पत्थर'
अर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान ने दोनों देशों के बीच संबंधों में एक ऐतिहासिक क्षण की बात की। अर्मेनियाई प्रधानमंत्री ने ज़ोर देकर कहा, "आज, हम आर्मेनिया-अज़रबैजान संबंधों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुँच गए हैं और अतीत की तुलना में एक बेहतर कहानी लिखने की नींव रख रहे हैं। यह हमारे देशों और हमारे क्षेत्र के लिए एक सफलता है और दुनिया के लिए भी एक सफलता है क्योंकि एक अधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र का अर्थ है एक सुरक्षित दुनिया। यह शक्ति के माध्यम से शांति है।"
अब इस बात पर बातचीत शुरू होगी कि रेल लाइन, तेल और गैस पाइपलाइनों और फाइबर ऑप्टिक लाइनों सहित नए व्यापार मार्गों का विकास कौन करेगा।
अधिकारियों का कहना है कि कम से कम तरक़्क़ी के पथ पर ले जाने वाले नौ लोगों ने पहले ही इस क्षेत्र को, जो कभी रक्तरंजित था, समृद्धि और शांति के क्षेत्र में बदलने में रुचि व्यक्त की है।
