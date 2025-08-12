यूएन ने 20 लाख अफ़ग़ानियों के स्वदेश लौटने पर बेहतर प्रतिक्रिया का आग्रह किया
वाटिकन न्यूज़
काबुल, मंगलवार 12 अगस्त 2025 : यूनिसेफ के उप-कार्यकारी निदेशक टेड चैबन ने अपनी हालिया अफगानिस्तान यात्रा के बाद जारी एक बयान में कहा कि इस साल 20 लाख अफगानों का अफगानिस्तान लौटना आश्वस्त करने वाला है, लेकिन बेहतर प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।
श्री चैबन, जो यूनिसेफ के मानवीय कार्रवाई और आपूर्ति संचालन के कार्यकारी निदेशक हैं और जिन्होंने इस मध्य पूर्वी देश का चार बार दौरा किया है, वापस लौटने वालों की स्थिति पर चर्चा की और इस बात पर ज़ोर दिया कि "बच्चों और परिवारों के लिए अधिक समर्थन के साथ एक सुरक्षित, सम्मानजनक, स्वैच्छिक और चरणबद्ध दृष्टिकोण" की आवश्यकता है।
बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी, यूनिसेफ, दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है और 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में ऐसा करती है।
अपने बयान में, यूनिसेफ के मानवीय कार्रवाई और आपूर्ति संचालन के उप-कार्यकारी निदेशक ने "इस साल अब तक ईरान और पाकिस्तान से, साथ ही मध्य एशिया के देशों से भी बड़ी संख्या में लौटे लाखों लोगों" का ज़िक्र किया।
फिर भी, बड़ी संख्या में लोगों के देश लौटने पर कई चिंताएँ हैं, जहाँ आधी से ज़्यादा आबादी को मानवीय सहायता की ज़रूरत है और जो चार दशकों से चल रहे सूखे के प्रभाव से उबरने के लिए संघर्ष कर रही है।
देश में पहुँच में सुधार, लेकिन सामान्य चिंताएँ
पिछली यात्राओं की तुलना में, श्री चैबन ने "अफ़ग़ानिस्तान में पहुँच में सुधार" देखा, जिससे यूनिसेफ ज़्यादा बच्चों, महिलाओं और समुदायों तक मानवीय सेवाएँ पहुँचा पाया है।
उदाहरण के लिए, उन्होंने अधिकारियों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य साझेदारों द्वारा समन्वित तरीके से मानवीय और सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने और अफ़ग़ानिस्तान के सीमावर्ती बिंदुओं पर स्वागत केंद्रों की सराहना की, ताकि बड़ी संख्या में वापस लौटने वालों की मदद की जा सके।
फिर भी, उन्होंने स्वीकार किया कि सीमा पर जिन परिवारों से वे मिले, वे अपने देश में भविष्य की आशा करने के बावजूद, अपने जीवन के पुनर्निर्माण को लेकर चिंतित थे और अक्सर छठी कक्षा के बाद अपनी बेटियों की शिक्षा जारी रखने को लेकर चिंतित रहते थे।
शिक्षा एक गंभीर मुद्दा
श्री चैबन ने अफ़ग़ानिस्तान में शिक्षा पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, खासकर उन किशोरियों के लिए जिन्हें छठी कक्षा के बाद स्कूल जाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसका "न केवल लड़कियों पर, बल्कि देश की सभी महिलाओं पर भी असर पड़ता है, वे औपचारिक माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय और उसके बाद रोज़गार से वंचित रह जाती हैं।"
उन्होंने कहा कि उन्होंने कई प्रतिभाशाली युवा छात्रों, लड़कियों और लड़कों से मुलाकात की है, जो अफ़ग़ानिस्तान में भविष्य की आशा से भरे शिक्षक, सर्जन, इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि कैसे अफ़ग़ानिस्तान में किशोरियों की शिक्षा पर प्रतिबंध उनके सपनों को चकनाचूर कर देता है।
यह दोहराते हुए कि सभी बच्चों के लिए शिक्षा यूनिसेफ के जनादेश का मूल है, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के अधिकारी ने अपील की, "हम प्रतिबंध हटाने की पुरज़ोर वकालत करते हैं ताकि सभी उम्र की लड़कियाँ स्कूल में रह सकें, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, काम कर सकें और समाज में भूमिका निभा सकें।"
बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा आवश्यक
उन्होंने बताया कि जुलाई के अंत तक, यूनिसेफ ने 6,000 से ज़्यादा अकेले और बिछड़े हुए बच्चों का दस्तावेज़ीकरण और सहायता की थी और उन्हें उनके परिवारों और रिश्तेदारों से मिलाया था।
उन्होंने कहा कि बच्चों, खासकर अकेले बच्चों को, "विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है", और बाल संरक्षण प्राधिकरण उनके सर्वोत्तम हितों का आकलन करते हुए उनकी भलाई सुनिश्चित करते हैं और परिवार के पुनर्मिलन के लिए सहायता प्रदान करते हैं।
हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि तेज़ी से हुए विस्तार के कारण स्वागत केंद्रों पर पहली पंक्ति की प्रतिक्रिया का समन्वित और एकीकृत वितरण देखा गया है, उन्होंने इस बात पर अफ़सोस जताया कि "वापसी के दौरान सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, जिसमें उनकी वापसी के दौरान निरंतर देखभाल की गुणवत्ता और स्थायी पुनर्एकीकरण का समर्थन करने के लिए अफ़ग़ानिस्तान के अंदर वापसी वाले क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं तक निरंतर पहुँच शामिल है।"
