सूडान में संघर्ष के कारण 600,000 से अधिक बच्चे खतरे में हैं

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तरी दारफुर राज्य में हैजा के प्रकोप के कारण पाँच साल से कम उम्र के 6,40,000 से ज़्यादा बच्चे खतरे में हैं।

पहला मामला 21 जून, 2025 को तवीला शहर में दर्ज किया गया था, और तब से, मामलों की संख्या बढ़कर 1,180 से ज़्यादा हो गई है, जिनमें से लगभग 300 बच्चे हैं, और कम से कम 20 मौतें हो चुकी हैं। यह उस शहर में संक्रमण के मामलों में भारी वृद्धि है, जिसने पाँच लाख से ज़्यादा आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों का स्वागत किया है।

दारफुर के पाँच राज्यों में हैजा के लगभग 2,140 मामले सामने आए हैं और कम से कम 80 मौतें हुई हैं।

अप्रैल 2025 से, उत्तरी दारफुर में हिंसा में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे संघर्ष, बीमारी और भूख के कारण पाँच साल से कम उम्र के 6,40,000 से ज़्यादा बच्चों की जान जोखिम में पड़ गई है। हालाँकि लाखों लोग तवीला भाग गए हैं, फिर भी संघर्ष जारी हैं और स्थिति भयावह बनी हुई है—खाद्य पदार्थों की कमी, स्वच्छ पानी की कमी, सीमित आश्रय और बीमारी का बढ़ता खतरा।

उत्तरी दारफुर राज्य के अस्पतालों पर बमबारी हुई है और संघर्ष क्षेत्रों के पास स्थित स्वास्थ्य सेवाएँ बंद कर दी गई हैं। परिणामस्वरूप, चिकित्सा सेवाओं तक पहुँच बहुत सीमित हो गई है। असुरक्षित पानी और खराब स्वच्छता के साथ, हैजा और अन्य घातक बीमारियों का प्रसार—खासकर भीड़भाड़ वाले विस्थापन क्षेत्रों में—तेजी से बढ़ रहा है।

यूनिसेफ के अनुसार, हाल के अध्ययनों में बताया गया है कि पिछले वर्ष उत्तरी दारफुर में गंभीर कुपोषण से पीड़ित बच्चों की संख्या दोगुनी हो गई है। इसे हैजा के प्रकोप से जोड़कर देखें और कुपोषण के कारण कमज़ोर हुए बच्चों में संक्रमण और मृत्यु का ख़तरा ज़्यादा होता है।

रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि "जीवन रक्षक पोषण, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छ जल तक तत्काल और सुरक्षित पहुँच के बिना, रोकी जा सकने वाली बाल मृत्यु दर में वृद्धि जारी रहेगी।"

सूडान में यूनिसेफ के प्रतिनिधि, शेल्डन येट ने बताया कि हालाँकि हैजा की रोकथाम संभव है और इसका इलाज आसानी से किया जा सकता है, फिर भी यह "तावीला और दारफुर के अन्य हिस्सों में तबाही मचा रहा है, बच्चों—खासकर सबसे छोटे और सबसे कमज़ोर बच्चों—की जान को ख़तरा पैदा कर रहा है।"

संयुक्त राष्ट्र संगठन अपने सहयोगी समूहों के साथ इस प्रकोप को रोकने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहा है, लेकिन जारी हिंसा "ज़रूरतें हमारी क्षमता से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा रही है।" येट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यूनिसेफ ने बार-बार "इस प्रवृत्ति को तत्काल उलटने और ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचने के लिए सुरक्षित, निर्बाध पहुँच" का आह्वान किया है क्योंकि "वे एक और दिन इंतज़ार नहीं कर सकते।"

सभी मोर्चों पर, यूनिसेफ संघर्ष के कारण विस्थापित हुए लाखों लोगों को स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी आपूर्तियाँ प्रदान कर रहा है।

तवीला में, यूनिसेफ द्वारा समर्थित जल ट्रकों, पुनर्निर्मित कुओं और नव स्थापित भंडारण प्रणालियों की बदौलत अब 30,000 लोगों को सुरक्षित, क्लोरीनयुक्त पेयजल उपलब्ध हो रहा है। दबा नाइरा में, 1,50,000 लोगों को क्लोरीन की गोलियों से युक्त स्वच्छता किट प्रदान की गई हैं, जिससे परिवार घर पर ही पानी का उपचार कर सकते हैं।

हैजा के प्रकोप को रोकने और इससे उबरने में सहायता के लिए समर्पित, यूनिसेफ 14 लाख मौखिक हैजा के टीके उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा है।

