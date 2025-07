फिलिस्तीनी ख्रीस्तीय गाँव में उपनिवेशियों की हिंसा की लहर

वाटिकन न्यूज

25 जून की रात को, गाँव के प्रवेश द्वार के पास आग लगा दी गई। कुछ हफ़्ते बाद, पाँचवीं सदी के संत जॉर्ज गिरजाघर के खंडहरों के पास आग लग गई। निवासियों और पुरोहितों ने इस आग के लिए इस्राएली प्रवासियों को जिम्मेदार ठहराया है, और यह दावा ऑनलाइन उपलब्ध फुटेज से भी पुष्ट होता है।

इसमें से ज्यादातर फुटेज पश्चिमी तट के मूल निवासी फिलिस्तीनी ख्रीस्तीय कार्यकर्ता इहाब हसन द्वारा एकत्रित और साझा किए गए थे।

हसन – जो पास के रामल्लाह में पले-बढ़े हैं – ने वाटिकन न्यूज को बताया कि तायबेह “लगभग 1,300 लोगों का एक छोटा सा गाँव है।”

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में उपनिवेशियों द्वारा हिंसक हमले कोई नई बात नहीं है – और वास्तव में, उनके कारण लगभग दस परिवार पहले ही गाँव छोड़ चुके हैं।

हसन ने कहा कि हाल ही में हिंसा बढ़ गई है, और तायबेह के आसपास के गाँवों पर “लगातार, रोजाना” हमले हो रहे हैं।

एक महीने पहले, 25 जून को, उपनिवेशियों ने कफर मलिक गाँव पर हमला किया, जिसमें तीन फ़िलिस्तीनी मारे गए। हसन द्वारा पोस्ट किए गए फुटेज से पता चलता है कि इसके बाद उन्होंने पास के तायबेह पर हमला किया और गाँव के प्रवेश द्वार के पास वाहनों में आग लगा दी।

निवासियों और पुरोहितों के अनुसार, बाद के कई हमलों में, उपनिवेशियों ने गाँव के निवासियों की संपत्ति पर मवेशियों को चराने के लिए इकट्ठा किया। हसन ने जोर देकर कहा, "उन्होंने सचमुच इन लोगों के पिछवाड़े पर हमला किया।"

पाँचवीं शताब्दी के संत जॉर्ज गिरजाघर के खंडहरों से जुड़े कब्रिस्तान के पास भी आग जलाई गई। हसन द्वारा साझा किए गए फुटेज से पता चलता है कि उपनिवेशी ही इसके लिए जिम्मेदार थे।

हसन ने कहा कि इस्राएली उपनिवेशियों द्वारा हिंसा को कभी-कभी - हालाँकि अनुचित रूप से - इस आधार पर उचित ठहराया जाता है कि यह फिस्तीनी आक्रमण का जवाब है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि तायबेह के मामले में ऐसा बहाना बनाना नामुमकिन है। उन्होंने कहा, "तायबेह का ख्रीस्तीय गाँव वाकई पूरे इलाके का सबसे शांत और शांतिमय शहर है। ये लोग शांत और प्यारे हैं।"

हसन ने जोर देकर कहा, "यहाँ के निवासी ही चरमपंथी हैं।" उन्होंने यह भी बताया कि कई इस्राएली अधिकारी भी इसी राय से सहमत हैं। उन्होंने बताया कि उनमें से कई इतने उग्रवादी हैं कि उन्हें एक बार पूर्व इस्राएली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने प्रशासनिक हिरासत में रखा था - जिन पर खुद अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराधों का आरोप लगाया है।

14 जुलाई को, येरुशलेम के लैटिन और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स धर्मगुरुओं सहित ईसाई नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने हिंसा की निंदा करने के लिए तायबेह का दौरा किया। उनके साथ राजनयिकों का एक समूह भी था, जिनमें फ्रांस, बेल्जियम और इटली के प्रतिनिधि भी शामिल थे।

19 तारीख को, इस्राएल में अमेरिकी राजदूत माइक हुकाबी ने दौरा किया। उन्होंने कहा, "यहाँ जो हुआ है वह पूरी तरह से हास्यास्पद है," और इस बात पर जोर दिया कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए "हर संभव प्रयास" करेंगे कि अपराधियों का "पता लगाया जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए।”

हसन ने कहा कि वे इस तरह के दौरों की संभावना और उन्हें मिलनेवाली प्रेस कवरेज को लेकर "आशावादी" हैं - खासकर, लेकिन सिर्फ काथलिक मीडिया में ही नहीं।

उन्होंने जोर देकर कहा, "जरूरत इस बात की है कि बसनेवालों को उनकी हिंसा के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो यह सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here