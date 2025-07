अमेरिकी सहायता कटौती का वैश्विक स्तर पर गहरा असर, तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता

वाटिकन न्यूज

स्पेन, बुधवार 02 जुलाई 2025 : 30 जून को स्पेन के सेविले में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन शुरू हुआ, जहाँ विश्व नेताओं ने इस बात पर चर्चा की कि वैश्विक वित्तीय प्रणालियाँ विकासशील देशों को बेहतर तरीके से कैसे सहायता कर सकती हैं।

"वित्तपोषण विकास 2025" के नाम से ज्ञात इस सम्मेलन में अमेरिकी सरकार द्वारा विदेश निर्देशित मानवीय सहायता में कटौती के बारे में चिंताओं को संबोधित किया गया।

द लैंसेट द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, मार्च 2025 तक, ट्रम्प प्रशासन के तहत 80% से अधिक अमेरिकी सहायता कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, जिसे उन्होंने बेकार खर्च के रूप में परिभाषित किया है।परिणामस्वरूप, विश्लेषकों का अनुमान है कि 2030 तक फंडिंग कटौती के कारण 14 मिलियन लोग मरेंगे, जिनमें से 4.5 मिलियन पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, विशेष रूप से उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों में।

मृत्यु दर में वृद्धि के साथ-साथ, एचआईवी उपचार में कमी आने की संभावना है। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, हैती जैसे देश एचआईवी दवा की कमी का सामना कर रहे हैं, और 150,000 से अधिक हैतीवासी वर्तमान में इस बीमारी से पीड़ित हैं और उन्हें देखभाल की सख्त जरूरत है।

चिकित्सा देखभाल तक पहुंच की कमी के साथ-साथ, अमेरिकी सहायता कटौती से खाद्य सहायता वितरण में कमी आने की उम्मीद है, खासकर सूडान, यमन और गाजा जैसे संघर्ष क्षेत्रों में।इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को उचित पोषण और भोजन प्राप्त करने में मदद करने वाले कार्यक्रम कई देशों में बंद कर दिए गए हैं।

यूरोप के सबसे बड़े मानवीय संगठनों में से एक, कारितास यूरोप, उन कई संस्थाओं में से एक है, जो अमेरिकी सहायता में कटौती के कारण ज़रूरत पड़ने पर तत्काल मदद भेजने का लक्ष्य रखती है। कई कार्यक्रमों ने आपातकालीन अपील दायर की है, जो अल्पकालिक खाद्य और स्वास्थ्य सहायता चला रहे हैं।

कलीसिया की छत्र मानवीय एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय कारितास ने सरकारों से आग्रह किया है कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका से अमेरिकी सहायता कटौती को वापस लेने के लिए कहें। उनका तर्क यह है, कि अमीर देशों की नैतिक ज़िम्मेदारी है कि वे सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करें।

कारितास यूरोप ने विश्व नेताओं से उन देशों का समर्थन करने का आग्रह करना जारी रखा है, जिन्हें इस समय सबसे ज़्यादा सहायता की ज़रूरत है।

सेविले में 50 से अधिक विश्व नेता वैश्विक मुद्दों से निपटने के सर्वोत्तम तरीकों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। व्यापार समूहों और नागर समाज के लगभग 4,000 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए, जिन्होंने मदद करने के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में जानकारी हासिल करने हेतु सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन का लक्ष्य वैश्विक वित्तीय प्रणाली को नया रूप देना है, ताकि पीड़ित देशों की तत्काल ज़रूरतों को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। अमेरिकी सहायता कटौती से होने वाली भयावह मृत्यु दर पर चर्चा करने के बाद, नेताओं ने संभावित समाधानों के बारे में बात की। प्रस्तावित समाधानों में से एक में ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए अति-धनी लोगों पर एक से दो प्रतिशत वार्षिक कर जारी करना शामिल था।

अन्य समाधानों में वित्तीय प्रणाली में सुधार, नैतिक पुनर्रचना और निजी क्षेत्र को संगठित करने का आह्वान शामिल है।

