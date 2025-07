संत अंतोनियो के महाधर्माध्यक्ष ने 82 बाढ़ पीड़ितों के परिवारों के लिए प्रार्थना की

वाटिकन न्यूज

मध्य टेक्सास, केर काउंटी, सोमवार 7 जुलाई 2025 : केरविले शहर में बाढ़ आपदा में 82 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, तथा 41 अन्य लापता हैं। अब तक, अमेरिका के टेक्सास राज्य में केर काउंटी त्रासदी में मरने वालों की संख्या में अट्ठाईस बच्चे शामिल हैं, तथा इसमें वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि लोग अभी भी लापता हैं। इनमें से दस लोग क्रिश्चियन गर्ल्स कैंप से हैं, तथा उनके काउंसलर भी हैं।

यह त्रासदी शुक्रवार, 4 जुलाई को हुई, जब भारी बारिश के कारण उफनती ग्वाडालूपे नदी मात्र 45 मिनट में अभूतपूर्व रूप से आठ मीटर ऊपर उठ गई, अपने किनारों को तोड़ दिया तथा मोबाइल घरों में सो रहे कैंप के सदस्यों तथा स्वतंत्रता दिवस की छुट्टियां मनाने आए लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, तथा वे बह गए।

मौसम पूर्वानुमानकर्ता चेतावनी दे रहे हैं कि अगले छत्तीस घंटों के दौरान और भी तूफान आने की संभावना है।

टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट का कहना है कि जब तक प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति का पता नहीं लग जाता तथा उसकी पहचान नहीं हो जाती, तब तक पूर्ण पैमाने पर खोज एवं बचाव अभियान नहीं रुकेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बचाव प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी को सक्षम करने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए हैं।

रविवार को संत पापा लियो 14वें ने रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान अपने संबोधन में पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, "मैं उन सभी परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, विशेष रूप से उनकी बेटियों को, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास में ग्वाडालूपे नदी में आई बाढ़ के कारण हुई आपदा में समर कैंप में थीं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं।"

संत अंतोनियो महाधर्मप्रांत के महाधर्माध्यक्ष गुस्तावो गार्सिया-सिलर ने आपदा के दिन केरविले का दौरा किया, प्रार्थना की और समर्थन दिया। उन्होंने नोट्र डेम काथलिक पल्ली में परिवारों से मुलाकात की, जो शहर द्वारा शरण, देखभाल और सहायता के लिए नामित चार स्थलों में से एक है।

ओएसवी न्यूज़ से बात करते हुए, महाधर्माध्यक्ष गुस्तावो ने कहा कि काथलिक चैरिटी और अमेरिकी सहयोगी ​​कारितास इंटरनेशनल उन लोगों के लिए भोजन, कपड़े, स्वच्छता संबंधी सामान, पानी और सोने की जगह प्रदान कर रहा है, जिन्हें निकाला गया है या जिन्होंने अपना घर खो दिया है। उन्होंने कहा, "बहुत से युवा माता-पिता वहाँ थे, बहुत युवा और वे अलग-अलग जगहों से आ रहे थे।" "यह सिर्फ संत अंतोनियो महाधर्मप्रांत का मुद्दा नहीं है, जो इसका हिस्सा है, लेकिन वहां ह्यूस्टन, ऑस्टिन और अन्य राज्यों से भी लोग आए थे।"

