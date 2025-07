यूक्रेन-रूस शांति वार्ता का एक और दौर शुरू हो सकता है

वाटिकन न्यूज

यूक्रेन, मंगलवार, 22 जुलाई 2025 (रेई) : रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले को 1,243 दिन हो चुके हैं। इस दौरान, संघर्ष के परिणामस्वरूप करीब 1,70,000 नागरिक मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 1.3 करोड़ लोगों को मानवीय सहायता की आवश्यकता है।

रूस और यूक्रेन के बीच स्थिति अभी भी गतिरोध की स्थिति में है। यूक्रेनी अधिकारियों ने इस सप्ताह शांति वार्ता के एक नए दौर का प्रस्ताव रखा है, हालाँकि रूस ने अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया है।

पिछले महीने की शुरुआत में दोनों देशों के बीच बातचीत ठप हो जाने के बाद, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि "बातचीत की गति बढ़ानी होगी।" उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने की अपनी इच्छा दोहराते हुए कहा कि "वास्तव में शांति - स्थायी शांति - सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व स्तर पर एक बैठक जरूरी है।"

रूसी मीडिया ने बताया है कि इस संभावित नए दौर की बातचीत के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन इस्तांबुल संभवतः मेज़बान शहर बना रहेगा।

इस बीच, रूस ने 21 जुलाई की सुबह यूक्रेन पर हाल के महीनों में अपना एक बड़ा हवाई हमला किया।

हमले में दो लोग मारे गए और 15 घायल हुए, जिनमें एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है। शहर के अधिकारियों ने बताया कि हमलों में मेट्रो स्टेशन, दुकानें, घर और एक किंडरगार्टन क्षतिग्रस्त हो गए।

संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि फरवरी 2022 के बाद से जून 2025 यूक्रेन में नागरिकों के लिए सबसे घातक महीना था, जिसमें 232 मौतें और 1,343 घायल हुए। कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं रहा। मिसाइल, ड्रोन और तोपखाने के हमलों ने देशभर में हर जगह को प्रभावित किया, यहाँ तक कि अग्रिम पंक्ति से दूर शहरों को भी निशाना बनाया।

रोम में 10-11 जुलाई को यूक्रेन रिकवरी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कारितास यूक्रेन की अध्यक्ष तेतियाना स्टॉनीकी और कारितास-स्पेस यूक्रेन के कार्यकारी निदेशक फादर व्याचेस्लाव ग्रिनेविच उपस्थित थे।

सम्मेलन के बाद कारितास इंटरनैशनल के साथ एक साक्षात्कार में, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि तीन में से एक यूक्रेनवासी को मानवीय सहायता की सख़्त जरूरत है। दोनों ने बताया कि देश में संगठन के काम का एक प्रमुख पहलू "लोगों को आघात से उबरने और स्थिरता हासिल करने में मदद करना" है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here