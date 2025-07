यूनिसेफ यूक्रेन के बच्चों पर युद्ध के प्रभाव का आकलन कर रहा है

वाटिकन न्यूज

कीव, शुक्रवार 11 जुलाई 2025 : यूक्रेन में पूर्ण पैमाने पर युद्ध छिड़ने के तीन साल बाद भी, मानवीय क्षति लगातार बढ़ रही है, न केवल संख्या में बल्कि मानवीय पीड़ा में भी, खासकर बच्चों के बीच। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, 2022 से अब तक लगभग "2,786 बच्चे मारे जा चुके हैं", जिनमें से एक तिहाई ऐसे घरों में रहते हैं जहाँ पानी या सीवेज की व्यवस्था ठीक से काम नहीं करती। लगभग आधे बच्चों के पास खेलने के लिए, चाहे वह अंदर हो या बाहर, कोई सुरक्षित जगह नहीं है।

यूक्रेनी बच्चे बिजली कटौती, विस्थापन, नष्ट हो चुके स्कूलों और बिखरते समुदायों के बीच बड़े हो रहे हैं, और एक ऐसे मनोवैज्ञानिक आघात का सामना कर रहे हैं जो संभवतः पीढ़ियों तक उनके साथ रहेगा। बच्चे न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित हैं, जिसका दीर्घकालिक प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य के अवसरों जैसे क्षेत्रों में उन पर पड़ता है।

यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसेल ने कहा: "यूक्रेन में युद्ध देश के बच्चों को तबाह कर रहा है। उनमें और जिन सेवाओं पर वे निर्भर हैं, उनमें निवेश करना यूक्रेन के भविष्य को सुरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है।"

इसके अलावा, यूक्रेन एक गंभीर जनसांख्यिकीय संकट से जूझ रहा है, जिसमें जन्म दर में 35% की गिरावट और महिलाओं और बच्चों का बड़े पैमाने पर विस्थापन शामिल है। अग्रिम मोर्चे के क्षेत्रों में स्थिति विशेष रूप से विकट है, जहाँ स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवाओं तक पहुँच कई लोगों की पहुँच से बाहर है।

यूक्रेन में यूनिसेफ के हस्तक्षेपों में कड़ाके की ठंड के दौरान बच्चों को गर्म रखने के लिए हीटिंग संरचना, ठोस ईंधन, सर्दियों के कपड़े और कंबल उपलब्ध कराना शामिल है। इसने स्कूल आश्रयों का पुनर्वास भी किया है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है और शिक्षा तक पहुँच बहाल करने के लिए काम किया है।

जल और स्वच्छता संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए, यूनिसेफ ने क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में स्वच्छ जल की पहुँच बहाल करने और स्वच्छता संबंधी आपूर्तियाँ वितरित करने में मदद की है। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, यूनिसेफ ने नर्सों को घर-घर जाकर, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने और अग्रिम पंक्ति में तैनात लोगों तक आवश्यक आपूर्ति पहुँचाने के लिए प्रशिक्षित किया है।

हालाँकि आपातकालीन राहत ज़रूरी है, यूनिसेफ ज़ोर देकर कहता है कि यह युद्ध के स्थायी समाधान का विकल्प नहीं बन सकता। शांति की तत्काल आवश्यकता है, ख़ासकर बच्चों के लिए। कैथरीन रसेल इस बात पर ज़ोर देती हैं: "सबसे बढ़कर, यूक्रेन के बच्चों को और ज़्यादा नुकसान से बचाना होगा। उन्हें शांति की ज़रूरत है।"

