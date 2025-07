संयुक्त राष्ट्र ने सूडान में गंभीर मानवीय स्थिति की चेतावनी दी

वाटिकन न्यूज

दारफुर, बुधवार 09 जुलाई 2025 : सूडान के उत्तरी दारफुर प्रांत की राजधानी एल फशर शहर में पाँच साल से कम उम्र के लगभग 40 प्रतिशत बच्चे गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। इनमें से 11 प्रतिशत बच्चों में गंभीर कुपोषण का निदान किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता, स्टीफन दुजारिक ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि संघर्षग्रस्त शहर में बचे हुए लोग भोजन और स्वच्छ पानी की "भारी कमी" का सामना कर रहे हैं।

श्री दुजारिक ने कहा कि रखरखाव में देरी और ईंधन की कमी के कारण शहर का जल ढाँचा नष्ट हो गया है या अनुपयोगी हो गया है।

एल फशर ने अप्रैल 2023 के बाद से प्रतिद्वंद्वी मिलिशिया के बीच संघर्ष के सबसे बुरे दौर देखे हैं। लगभग 780,000 लोग शहर और पास के ज़मज़म विस्थापन शिविरों से भाग गए हैं, जिनमें से पाँच लाख लोग इस साल अप्रैल और मई में चले गए।

ज़मज़म के तीन-चौथाई से ज़्यादा निवासी तवीला के आसपास के इलाकों में विस्थापित हो गए हैं, और संयुक्त राष्ट्र और उसके सहयोगी मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं।

एल फ़शेर में हैज़ा के प्रकोप से स्थिति और भी बदतर हो गई है, जो पानी और स्वच्छता सेवाओं के ठप होने के कारण गंभीर और कभी-कभी जानलेवा दस्त का कारण बनता है। 2025 की शुरुआत से सूडान में हैज़ा के 32,000 से ज़्यादा संदिग्ध मामले सामने आए हैं।

मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने बताया कि पिछले हफ़्ते ही दक्षिण दारफ़ुर राज्य में हैज़ा से दो दर्जन लोगों की मौत हो गई है।

श्री दुजारिक ने कहा, "संघर्ष और ढहते बुनियादी ढाँचे के कारण बीमारी फैल रही है और प्रतिक्रिया प्रयासों में बाधा आ रही है।"

अप्रैल 2023 में सूडानी सशस्त्र बलों (एसएएफ SAF) और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ( आरएसएफ RSF) के बीच संघर्ष छिड़ गया, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए और 1.2 करोड़ से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए।

लगभग 4 मिलियन लोग संघर्ष, भयंकर सूखे और घातक बाढ़ से बचने के लिए पड़ोसी देशों में पलायन कर गए हैं।

