सोमालिया में अशांति, पुंटलैंड में नए संघर्ष

मोगादिशु, शुक्रवार 18 जुलाई 2025 : इस हफ़्ते की शुरुआत में सोमालिया के पुंटलैंड क्षेत्र में हिंसा की एक नई लहर चली, जहाँ सरकार समर्थक मिलिशिया और अलगाववादियों के बीच लड़ाई में कम से कम आठ लोग मारे गए और 24 अन्य घायल हो गए। तेल-समृद्ध पुंटलैंड ने 1998 में अपनी स्वायत्तता की घोषणा की थी और तब से इस क्षेत्र के मोगादिशु की केंद्र सरकार के साथ तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। यह लड़ाई पुंटलैंड के धाहर ज़िले में शुरू हुई, जो क्षेत्रीय राजधानी गारोवे से लगभग 260 किलोमीटर दूर है।

सोमालिया सामान्यतः देश के आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर कई आंतरिक संघर्षों से ग्रस्त है। 2024 में, सोमाली संवैधानिक परिवर्तनों पर विवाद के बाद, पुंटलैंड ने घोषणा की कि वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कार्य करेगा। स्थानीय अधिकारियों का लक्ष्य अपनी स्वायत्तता और राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना था, जो केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए सुधारों के कारण खतरे में थी।

संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ द्वारा प्रायोजित कई शांति अभियानों की उपस्थिति भी हाल के वर्षों में स्थिरता सुनिश्चित करने में थोड़ी-बहुत भी सफल नहीं रही है। हाल ही में, निचले शाबेले क्षेत्र के साबिद और एनोले कस्बों के पास, एक आत्मघाती हमलावर ने सोमालिया में अफ्रीकी संघ स्थिरीकरण और सहायता मिशन (एयूएसएसओएम) के युगांडा के शांति सैनिकों के एक काफिले को निशाना बनाया। अल-शबाब ने हमले की ज़िम्मेदारी ली और 20 युगांडा सैनिकों के मारे जाने और कम से कम 43 अन्य के घायल होने की पुष्टि की। राजधानी मोगादिशु के दक्षिण-पश्चिम में साबिद और एनोले क्षेत्र में युगांडा की सेना के खिलाफ हाल के हफ्तों में यह दूसरा घातक हमला है। पिछले महीने, इसी क्षेत्र में इसी तरह के एक आत्मघाती बम विस्फोट में एक दर्जन से अधिक युगांडा सैनिक मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे।

अल-शबाब एक सलाफी आतंकवादी समूह है जो पूर्वी अफ्रीका में अत्यधिक सक्रिय है। यह पहली बार 2006 की गर्मियों में सोमालिया की राजधानी के लिए लड़ाई के दौरान सोमालिया में दिखाई दिया था। इसके बाद, अल-शबाब ने सोमालिया और उसके पड़ोसी देशों: केन्या, इथियोपिया और युगांडा में हमलों की एक श्रृंखला के साथ अपनी वैश्विक आतंकवादी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। 2023 में, इसे दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी समूहों में से एक के रूप में मान्यता दी गई। इसकी आक्रामक क्षमताओं ने सोमालिया में शांति सैनिकों के लिए परिचालन परिदृश्य को विशेष रूप से जटिल बना दिया है।

दशकों से चले आ रहे संघर्ष और असुरक्षा, राजनीतिक तनाव, कबीलाई शासन और जलवायु परिवर्तन ने एक अभूतपूर्व मानवीय संकट को जन्म दिया है। अकेले 2023 में, 29 लाख लोगों के आंतरिक रूप से विस्थापित होने की सूचना है। अब, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में लगभग 44 लाख लोगों को खाद्य असुरक्षा के बढ़ते स्तर का सामना करना पड़ सकता है।

