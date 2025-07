इराक में शॉपिंग सेंटर में आग लगने से 60 से अधिक लोगों की मौत

वाटिकन न्यूज

इराक, बृहस्पतिवार, 17 जुलाई 2025 (रेई) : कुट में एक शॉपिंग मॉल पाँच दिन पहले ही खुला था, लेकिन बुधवार को लगी भीषण आग में यह पूरी तरह नष्ट हो गया, जिसमें 60 से ज्यादा लोग मारे गए। कुट के गवर्नर मोहम्मद अल-मियाही ने आग में अपने प्रियजनों को खोने वालों के सम्मान में तीन दिन के शोक की घोषणा की है।

गवर्नर ने कहा कि कुट के लोगों पर "एक त्रासदी और विपत्ति" आई है, और शॉपिंग मॉल के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बगदाद के दक्षिण-पूर्व में स्थित कुट शहर ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय विकास किया है। हालाँकि, इराकी सुरक्षा मानकों का अक्सर पालन नहीं किया जाता है, क्योंकि देश में दशकों से व्यवस्थागत समस्याओं का इतिहास रहा है। परिणामस्वरूप, कई निर्माण परियोजनाएँ बिना किसी निगरानी के चल रही हैं और उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल के बिना चल रही हैं।

सोशल मीडिया पर वीडियो में इमारत को आग की लपटों में जलते हुए दिखाया गया है, जबकि अग्निशमन दल मॉल की छत से नागरिकों को बचा रहे हैं। हालाँकि कुछ लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 60 से ज्यादा लोग मारे गए और कई अभी भी लापता हैं।

आग लगने का कारण अभी भी अज्ञात है, और इराक के गृह मंत्रालय ने आग के कारणों का पता लगाने के लिए जाँच शुरू कर दी है। हालाँकि, यह पहली बार नहीं है जब किसी इराकी इमारत में अप्रत्याशित रूप से आग लगी हो। 2023 में, उत्तरी इराक में एक शादी समारोह में आग लगने से 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे।

प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने देश की सार्वजनिक इमारतों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा करने का अनुरोध किया है, क्योंकि यह त्रासदी सुरक्षा मानकों की उपेक्षा की याद दिलाती है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here