रूस, यूक्रेन युद्धविराम वार्ता पर नए युद्ध का साया

वाटिकन न्यूज

कीव, शुक्रवार 25 जुलाई 2025 : माना जाता है कि दोनों पक्षों के दस लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और घायल हुए हैं, ऐसे युद्ध को समाप्त करने के लिए चालीस मिनट कम लग रहे थे।

इसलिए अधिकारियों ने बताया कि रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच इस्तांबुल में हुई संक्षिप्त बैठक में कैदियों की अदला-बदली और शवों व घायल सैनिकों की अदला-बदली जैसे मानवीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

कीव ने मास्को को अगस्त के अंत तक रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच एक बैठक आयोजित करने का भी प्रस्ताव दिया। रुस्तेन उमरोव यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने पुष्टि की। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "यूक्रेनी पक्ष हमेशा युद्धविराम वार्ता के लिए तैयार है और वास्तव में इसकी पहल अमेरिकी पक्ष ने की थी।"

उमरोव ने आगे कहा, "यह तीसरी बार है और हम हमेशा युद्धविराम को प्राथमिकता देंगे। फ़िलहाल, यह हमारे हाथ में नहीं है। मुझे लगता है कि दुनिया को युद्धविराम के लिए यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए। हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन रूसी पक्ष इस पर सहमत नहीं है।"

हालांकि, क्रेमलिन का कहना है कि दोनों पक्ष युद्धविराम की शर्तों को लेकर गहरे मतभेद में हैं, पश्चिमी अधिकारी रूस पर युद्धक्षेत्रों में और बढ़त हासिल करने के लिए समझौते में देरी करने का आरोप लगा रहे हैं।

युद्धविराम पर चर्चा के कुछ ही घंटों बाद, दोनों पक्षों ने ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू कर दिए।

अधिकारियों ने घोषणा की कि यूक्रेन के उत्तर-पूर्वी शहर खार्किव में रूसी हमलों में कई लोग मारे गए और बच्चों सहित कई लोग घायल हुए।

राजधानी कीव के दक्षिण-पूर्व में चेर्कासी में रात भर हुए हमलों में कथित तौर पर कई जगहों पर आग लग गई और कम से कम सात लोग घायल हो गए।

अधिकारियों ने बताया कि रूस ने दक्षिणी यूक्रेनी शहर ओडेसा पर भी हमला किया, जिसमें एक नौ मंजिला इमारत नष्ट हो गई और यूनेस्को द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक क्षेत्रों को नुकसान पहुँचा, जिससे लगभग एक दर्जन नागरिक घायल हो गए। यूक्रेन ने रूसी तटीय क्षेत्रों को निशाना बनाकर ड्रोन हमले करके जवाबी कार्रवाई की।

कई अन्य कस्बों और शहरों में भी हमलों की खबरें आईं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि कीव ने मास्को को पूर्ण युद्धविराम की पेशकश की थी, "लेकिन रूस ने आवासीय क्षेत्रों पर ड्रोन हमलों के साथ जवाबी कार्रवाई की।"

हालांकि, यूक्रेन ने रूसी तटीय और अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाकर ड्रोन हमले करके जवाबी कार्रवाई की। रूस ने कहा कि एक यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी शहर सोची के पास सिरियस में एक तेल डिपो पर हमला किया, जहाँ कथित तौर पर एक ड्रोन के गिरे मलबे से दो लोगों की मौत हो गई, जिसे मार गिराया गया था।

इन झड़पों ने इस चिंता को रेखांकित किया है कि फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण के साथ शुरू हुए युद्ध को समाप्त करना तेजी से जटिल होता जा रहा है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here