कतर में डी आर कोंगो के लिए आंशिक शांति समझौता पर हस्ताक्षर

कोंगो, मंगलवार, 22 जुलाई 2025 (रेई) : कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) में एक आंशिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे इस संकटग्रस्त देश के लिए एक अधिक शांतिपूर्ण भविष्य की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

इतालवी समाचार एजेंसी एजीआई की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को दोहा, कतर में किंशासा सरकार और एम23 विद्रोही समूह के प्रतिनिधियों ने एक आशय घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके दस्तावेज के अनुसार, एक स्थायी युद्धविराम और पूर्वी कोंगो में राज्य सत्ता की बहाली के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा शामिल है।

घोषणापत्र में "व्यापक शांति समझौते" की दिशा में जल्द से जल्द औपचारिक वार्ता शुरू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

इस क्षेत्र में, फरवरी से अग्रिम मोर्चे पर कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन एजीआई की रिपोर्ट के अनुसार, एम23 और किंशासा समर्थक मिलिशिया के बीच गुरिल्ला अभियानों में हिंसा जारी है।

30 से अधिक वर्षों से, खनिजों से समृद्ध पूर्वी कोंगो, संघर्ष से ग्रस्त रहा है, और दुर्भाग्य से, हाल के वर्षों में पिछले शांति समझौतों और युद्धविरामों का बार-बार उल्लंघन किया गया है।

डीआरसी: दक्षिण किवु की राजधानी बुकावु को भूख और उपेक्षा के लिए छोड़ दिया गया है

हाल के महीनों में, एम23 और रवांडा के सैनिकों द्वारा कांगो सेना के खिलाफ तीव्र आक्रमण के बाद, रवांडा की सीमा से लगे क्षेत्र में हिंसा भड़क उठी है।

संयुक्त राष्ट्र और कांगो सरकार के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप हजारों लोगों की मौत हुई है, जिससे लाखों विस्थापित लोगों से जुड़ा मानवीय संकट और बिगड़ गया है।

कोंगो के गृहमंत्री, जैकमैन शबानी ने संचार एवं मीडिया मंत्री पैट्रिक मुयाया के साथ आयोजित एक ब्रीफिंग में, रवांडा द्वारा समर्थित एम23 सशस्त्र समूह के साथ हुए युद्धविराम समझौते पर विचार व्यक्त करते हुए, इस सफलता को शांति की ओर एक कदम बताया।

तीन दशकों तक चले संघर्ष के बाद मंत्री शबानी ने तर्क दिया, "शांति एक विकल्प है," और आगे कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि हम शांति के करीब हैं," और यह एक "महत्वपूर्ण परियोजना है जिसे बनाने की जिम्मेदारी हमारी है।"

लेकिन, उन्होंने कहा कि इसके लिए काम करने की जरूरत है। "हमें जनता को इस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार करना होगा," और "रियायतें" करने के लिए तैयार रहना होगा।

इसी भावना के साथ, संचार मंत्री मुयाया ने कहा, "हम एक निश्चित शांति, एक स्थायी शांति चाहते हैं।"

चूंकि दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज़ में शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद पूर्वी डीआरसी में राज्य प्राधिकरण को बहाल करने की रूपरेखा भी दी गई है, इसलिए उन्होंने कहा कि सरकार के लिए, इसमें एम23-नियंत्रित क्षेत्रों में "प्रशासन और सार्वजनिक बलों को फिर से तैनात करना" शामिल है, जबकि उन्होंने आश्वस्त किया कि यह एक प्रक्रिया का विषय होगा जिसका "शांति समझौते में विस्तार से वर्णन किया जाएगा।"

