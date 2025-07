फिलिस्तीन राज्य और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ज़िम्मेदारी

अंद्रेया तोर्निएली

वाटिकन सिटी, सोमवार 28 जुलाई 2025 (वाटिकन न्यूज़) : राष्ट्रपति इम्मानुएल मैक्रों ने घोषणा की है कि फ्रांस फ़िलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा, जिसकी औपचारिक घोषणा इस सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में की जाएगी। इस बीच, "फ़िलिस्तीन समस्या के शांतिपूर्ण समाधान और द्वि-राज्य समाधान के कार्यान्वयन हेतु उच्च-स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" की तैयारियाँ चल रही हैं। यह सम्मेलन पहले पिछले जून में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में फ्रांसीसी और सऊदी सरकारों के नेतृत्व में आयोजित होने वाला था, लेकिन ईरान पर इज़राइली हमले के कारण इसे स्थगित कर दिया गया।

गाजा में जारी त्रासदी - बमों के नीचे मारे गए हज़ारों निर्दोष नागरिकों का बार-बार नरसंहार, जो अब भूख और अभाव से मर रहे हैं, या भोजन पाने की कोशिश में गोली लगने से मर रहे हैं - सभी को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि इस नरसंहार का कारण बनने वाले सैन्य हमलों को रोकना कितना ज़रूरी है। साथ ही, यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि फ़िलिस्तीनी समस्या का समाधान कितना ज़रूरी हो गया है। यह एक ऐसा समाधान है जिसकी परमधर्मपीठ कई दशकों से लगातार माँग कर रहा है और जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ-साथ प्रत्यक्ष रूप से शामिल देशों के सक्रिय योगदान के बिना संभव नहीं है।

यह याद रखना उपयोगी होगा कि परमधर्मपीठ ने 25 साल पहले फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) के साथ एक बुनियादी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। फिर, दस साल पहले, इसने फिलिस्तीन राज्य के साथ एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो जनवरी 2016 में लागू हुआ। यह निर्णय और मान्यता 1948 से परमाध्यक्षों द्वारा पवित्र स्थलों की स्थिति और फिलिस्तीनी लोगों के भाग्य के बारे में व्यक्त की गई चिंता के अनुरूप है। संत पापा पॉल षष्टम पहले परमाध्यक्ष थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से पुष्टि की कि फिलिस्तीनी लोग थे और हैं, न कि केवल युद्ध शरणार्थियों का एक समूह। अपने 1975 के क्रिसमस संदेश में, उन्होंने यहूदी लोगों के बच्चों से, जिनका संप्रभु इज़राइल राज्य पहले ही स्थापित हो चुका था, "दूसरे लोगों के अधिकारों और वैध आकांक्षाओं को मान्यता देने का आग्रह किया, जिन्होंने भी लंबे समय तक कष्ट सहे हैं - याने फिलिस्तीनी लोग।"

1990 के दशक के आरंभ में, जॉन पॉल द्वितीय ने इज़राइल राज्य (1993) और पीएलओ (1994) दोनों के साथ संबंध स्थापित किए, उस समय जब ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्ष एक समझौते और दो राज्यों की पारस्परिक मान्यता के करीब हैं। फरवरी 2000 में, इज़राइली प्रधान मंत्री एरियल शेरोन के अल-अक्सा मस्जिद परिसर में प्रवेश करने और दूसरे इंतिफादा (वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजरायली कब्जे के खिलाफ फिलिस्तीनी विद्रोह) को जन्म देने से कुछ महीने पहले, परमधर्मपीठ ने पीएलओ के साथ उपर्युक्त मूल समझौते पर हस्ताक्षर किए। मार्च 2000 में बेथलहम पहुँचने पर, जॉन पॉल द्वितीय ने कहा: "परमधर्मपीठ ने हमेशा माना है कि फ़िलिस्तीनी लोगों को एक मातृभूमि पर और इस क्षेत्र के अन्य लोगों के साथ शांति और सौहार्द से रहने का स्वाभाविक अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, मेरे पूर्ववर्तियों और मैंने बार-बार घोषणा की है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों और घोषणाओं के आधार पर, इसमें शामिल सभी लोगों के अधिकारों की स्थिर गारंटी के बिना पवित्र भूमि में दुखद संघर्ष का कोई अंत नहीं होगा।"

नौ साल बाद, पवित्र भूमि की अपनी यात्रा के दौरान, संत पापा बेनेडिक्ट सोलहवें ने पुनः पुष्टि की: "यह सर्वत्र स्वीकार किया जाना चाहिए कि इज़राइल राज्य को अस्तित्व में रहने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत सीमाओं के भीतर शांति और सुरक्षा का आनंद लेने का अधिकार है। इसी प्रकार यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि फ़िलिस्तीनी लोगों को एक संप्रभु स्वतंत्र मातृभूमि, सम्मान के साथ जीने और स्वतंत्र रूप से यात्रा करने का अधिकार है। द्वि-राज्य समाधान एक स्वप्न न रहकर एक वास्तविकता बने।" 2012 में, परमधर्मपीठ ने "फ़िलिस्तीन राज्य" को संयुक्त राष्ट्र के एक पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में स्वीकार करने का समर्थन किया।

संत पापा फ्राँसिस ने 2014 में पवित्र भूमि की अपनी यात्रा के दौरान, फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के समक्ष कहा था: "समय आ गया है कि सभी लोग सामान्य हित की सेवा में उदार और रचनात्मक होने का साहस पाएँ, एक ऐसी शांति स्थापित करने का साहस पाएँ जो दो राज्यों के अस्तित्व और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर शांति और सुरक्षा के साथ रहने के अधिकार को सभी द्वारा स्वीकार किए जाने पर आधारित हो।" यह पहली बार था जब उन्होंने मेज़बान देश को "फ़िलिस्तीन राज्य" कहा था।

इसके परिणामस्वरूप 2015 में परमधर्मपीठ और फिलिस्तीन राज्य के बीच एक व्यापक समझौता हुआ, जो नवंबर 1947 के संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 181 में पहले से ही परिकल्पित द्वि-राज्य समाधान पर जोर देता है। समझौते की प्रस्तावना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए, प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित करती है, जिनमें शामिल हैं: फिलिस्तीनी लोगों का आत्मनिर्णय का अधिकार; द्वि-राज्य समाधान का लक्ष्य; यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए येरुसालेम का प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक महत्व; और समस्त मानवता के लिए एक खजाने के रूप में इसका विश्वव्यापी धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य। प्रस्तावना फिलिस्तीनी लोगों के "अपने स्वयं के स्वतंत्र राज्य में स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान" के अधिकार की पुष्टि करती है - "एक स्वतंत्र, संप्रभु, लोकतांत्रिक और व्यवहार्य फिलिस्तीन राज्य जो 1967 से पहले की सीमाओं के आधार पर, वेस्ट बैंक पर, पूर्वी येरुसालेम और गाजा पट्टी सहित, अपने सभी पड़ोसियों के साथ शांति और सुरक्षा के साथ रह रहा हो।"

पीएलओ के साथ 2000 के बुनियादी समझौते का हवाला देते हुए, व्यापक समझौते ने “अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों के आधार पर येरूसालेम के मुद्दे के लिए न्यायसंगत समाधान” की मांग को नवीनीकृत किया, जिसमें जोर दिया गया कि “येरूसालेम के विशिष्ट चरित्र और स्थिति को बदलने वाले एकतरफा निर्णय और कार्रवाई नैतिक और कानूनी रूप से अस्वीकार्य हैं,” और यह कि “किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध एकतरफा उपाय, शून्य और अमान्य है” और “शांति की खोज में बाधाएं पैदा करता है।”

यह संक्षिप्त अवलोकन हाल के पोपों की अपीलों में, संयुक्त राष्ट्र को दिए गए होली सी के बयानों में और आज तक हुए समझौतों में व्यक्त स्थिति की स्थिरता और यथार्थवाद की गवाही देता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए अमानवीय आतंकवादी हमले के तुरंत बाद, पोप फ्रांसिस ने नरसंहार की निंदा की और सभी बंधकों को रिहा करने का बार-बार आह्वान किया। साथ ही, इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता देते हुए, होली सी ने बार-बार - और व्यर्थ में - गाजा में संपूर्ण फिलिस्तीनी आबादी को निशाना बनाने में संयम बरतने का आह्वान किया, और फिलिस्तीन राज्य के एक हिस्से, वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों के खिलाफ बसने वालों के हमलों की भी निंदा की। दुर्भाग्य से, ऐसा नहीं हुआ: गाजा और उसके बाहर, ऐसे हमले हुए हैं जिन्हें उचित नहीं ठहराया जा सकता और जो एक ऐसे नरसंहार का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सभी के विवेक पर भारी पड़ता है।

जैसा कि संत पापा लियो 14वें ने रविवार, 20 जुलाई को देवदूत प्रार्थना के दौरान स्पष्ट रूप से कहा था, "मानवीय कानून का पालन करना" और "नागरिकों की सुरक्षा के दायित्व का सम्मान करना, साथ ही सामूहिक दंड, अंधाधुंध बल प्रयोग और जनता के जबरन विस्थापन पर रोक लगाना" अत्यंत आवश्यक और ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस नरसंहार के दौरान मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकता। आशा है कि फ़िलिस्तीनी प्रश्न के शांतिपूर्ण समाधान और द्वि-राज्य समाधान के कार्यान्वयन हेतु उच्च-स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, फ़िलिस्तीनी लोगों की पीड़ा के प्रति सामूहिक प्रतिक्रिया की तात्कालिकता को समझते हुए, एक ऐसे समाधान के लिए ज़ोरदार प्रयास करेगा जो अंततः उन्हें सुरक्षित, सम्मानित और मान्यता प्राप्त सीमाओं वाले राज्य की गारंटी दे।

