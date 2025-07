गाज़ा से पत्र: अंतिम शब्द जीवन और शांति के लिए है

सुहैल अबू दाऊद

गाजा, शनिवार 26 जुलाई 2025 (वाटिकन न्यूज) : सभी को नमस्कार! मुझे एक और लेख के साथ वापस आकर खुशी हो रही है। आज हमारे प्यारे गाजा पट्टी में युद्ध, पीड़ा और मौत का 656वाँ दिन है।

गुरुवार, 24 जुलाई को ठीक एक हफ़्ता पूरा हुआ जब मैं अपनी पल्ली परिसर में फादर के घर जाते समय घायल हो गया था... गुरुवार, 17 जुलाई को सुबह 10:00 बजे थे, मुझे अध्यात्मिकता का पाठ पढ़ना था।

बम इतना शक्तिशाली था कि मैं खुद को उसके टुकड़ों से बचा नहीं सका, और दुर्भाग्य से मेरी पीठ के निचले हिस्से में चोट लग गई। उस टुकड़े ने मेरे दाहिने पैर को क्षतिग्रस्त कर दिया और मेरे पेट और उदर के अंदर कुछ गंभीर चोटें आईं। मुझे बहुत तेज़ दर्द हुआ और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा, मुँह के बल और मेरे शरीर से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा।

ईश्वर का शुक्र है कि फादर गाब्रियल और फादर यूसुफ ने देखा कि मैं घायल था, इसलिए उन्होंने मुझे ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई। फादर गाब्रियल ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गए और मेरा सिर थाम लिया (उनके घुटनों में तकलीफ़ है) और फादर कार्लोस भी हमारे साथ थे जब हम प्रार्थना कर रहे थे: हे प्रभु येसु, हमारी मदद करो! हे पवित्र कुँवारी मरियम...

ईश्वर का शुक्र है कि वे मुझे घायल होने के 10 मिनट बाद ही अल-अहली अस्पताल ले जा पाए। वहाँ की स्थिति ऐसी थी जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता; यह बहुत ही भयानक थी। उन्होंने मुझे ज़मीन पर एक आपातकालीन तंबू में रखा और मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी चाची और फादर कार्लोस हर समय मेरे साथ रहे।

मैंने जीवन में कभी इतना दर्द और पीड़ा महसूस नहीं किया था। इतने दिनों और महीनों के बाद, मैं युद्ध के कारण घायल हो गया था और युद्ध की खबर आप तक पहुँचाने के बजाय, मैं ही खबर बन गया था।

जब दर्द असहनीय हो गया था, तब फादरों ने मुझसे जो कहा था, उसे मैं कभी नहीं भूलूँगा। उन्होंने मुझसे कहा: कलवारी को याद रखो! येसु वहाँ थे, क्रूस पर, पीड़ा सहते और मरते हुए और तुमने भी अपने सारे कष्ट और दर्द क्रूस पर डाल दिए। आखिरकार, दो घंटे इंतज़ार करने के बाद, दोपहर के समय, मुझे ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। मेरे पेट के अंदर कई टुकड़ों के कारण संक्रमण हो गया। सर्जरी में लगभग पाँच घंटे लगे और मैं शाम सात बजे उठा।

कई लोग मुझसे मिलने आए: मेरा परिवार, मेरे अनुयायी, और, ज़ाहिर है, हमारे पुरोहित। मैं पूरी तरह से ध्यानमग्न था। मेरी चोट लेखन का अंत नहीं है, बल्कि एक नए, खाली पृष्ठ की शुरुआत है। हमेशा की तरह, अंतिम शब्द मृत्यु और युद्ध के लिए नहीं, बल्कि जीवन और शांति के लिए है। क्योंकि शांति युद्ध से ज़्यादा शक्तिशाली है... जारी रहेगा...

