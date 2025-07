अंतरराष्ट्रीय कारितास प्रमुख: गाज़ा में अत्याचार बंद होने चाहिए

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 21 जुलाई 2025 : कास्टेल गंडोल्फो में रविवारीय देवदूत प्रार्थना के दौरान, संत पाप लियो ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करने के अपने आह्वान को दोहराया। वाटिकन न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में, अंतरराष्ट्रीय कारितास के महासचिव एलिस्टेयर डट्टन ने संत पापा की इस अपील को दोहराया।

"जैसा कि संत पौलुस कहते हैं, जब शरीर का एक अंग पीड़ित होता है, तो हम सभी पीड़ित होते हैं," श्री डट्टन ने पिछले सप्ताह गाजा में एकमात्र काथलिक पल्ली पर हुए हमले पर विचार करते हुए ज़ोर दिया। उन्होंने बताया कि मारे गए तीन ख्रीस्तियों में से दो कारितास येरूसालेम के परामर्श टेंट में थे, जो "उन असहनीय परिस्थितियों में रहने वाले लोगों को परामर्श और मनोवैज्ञानिक सहायता" प्रदान करता है।

कारितास की ओर से, महासचिव ने इस स्थिति पर गहरा दुःख और आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि "अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इज़राइली सरकार पर दबाव डालना चाहिए ताकि वे इन हमलों को रोक सकें जो दिन-प्रतिदिन आम लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं।"

गाज़ा में 21 लाख लोग भीषण भूख और भोजन व आश्रय की कमी का सामना कर रहे हैं, ऐसे में श्री ड्टटन ने "बड़े पैमाने पर और मानवीय तरीकों से और उचित तरीके से मानवीय पहुँच" की गंभीर आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

हालांकि इज़राइली सरकार ने मई में इस क्षेत्र में सहायता पहुँचाने की अनुमति देने की घोषणा की थी, लेकिन प्रतिबंधों के कारण भोजन, दवा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बहुत कम हो गई है। और जब सहायता पहुँचती भी है, तो सैकड़ों लोग आपूर्ति के लिए कतार में खड़े होकर मारे जाते हैं।

श्री डट्टन ने बताया, "हर दिन, बीस या तीस लोग सिर्फ़ अपने परिवारों के लिए ज़रूरी खाना पाने की कोशिश में गोली खा रहे हैं।" संत पापा लियो के शब्दों को दोहराते हुए, डट्टन ने गिरजाघरों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों जैसे शरणस्थलों की सुरक्षा की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

जुलाई की शुरुआत में, इज़राइल के रक्षा मंत्री ने गाज़ा में फ़िलिस्तीनियों को राफ़ा के एक शिविर में जबरन भेजने की योजना का प्रस्ताव रखा और इसे "मानवीय शहर" बताया। इसके तुरंत बाद, देश के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट ने इस प्रस्तावित शहर को "एकाग्रता शिविर" बताया और कहा कि फ़िलिस्तीनियों को अंदर जबरन भेजना "जातीय सफ़ाया" होगा।

श्री डट्टन ने राफ़ा के उस इलाके का वर्णन इस तरह किया कि वहाँ कोई सुविधाएँ, आवास, शौचालय या स्नानघर नहीं हैं। उन्होंने कहा, "इस समय वहाँ कुछ भी नहीं है, फिर भी लोगों को वहाँ से जाने का आदेश दिया गया है।" इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि किसी को भी कभी भी पलायन के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने चेतावनी दी कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है जिस पर सदस्य देश बार-बार सहमत हुए हैं। श्री डट्टन ने आगे कहा, "यह बेहद ज़रूरी है कि इज़राइल के साथ स्पष्ट हैं कि यह जारी नहीं रह सकता और अन्य देशों को इज़राइल को वह समर्थन देना बंद करना चाहिए जो उसे गाज़ा के लोगों पर ये अत्याचार जारी रखने की अनुमति देता है।"

गाज़ा में अब अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना इतना ज़रूरी क्यों है? पिछले युद्धविराम समझौते के दौरान, सहायता से भरे 600 ट्रक गाज़ा पट्टी में प्रवेश कर पाए थे। लेकिन मार्च में इसके समाप्त होने के बाद से, "अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रवेश करने से अनिवार्य रूप से रोक दिया गया है और सहायता का स्तर पहले की तुलना में बहुत कम रह गया है।"

श्री डट्टन ने ज़ोर देकर कहा कि सहायता का वितरण कैसे किया जाता है, यह बेहद महत्वपूर्ण है। यह इस तरह से किया जाता है कि बुजुर्गों, एकल माता-पिता और उन लोगों को प्राथमिकता दी जाए जो इसे प्राप्त करने के लिए बाहर जाने में कम सक्षम हैं। हालांकि, सहायता प्राप्त करना और भी कठिन हो गया है, क्योंकि जैसा कि श्री डट्टन ने बताया, कारितास द्वारा पहले उपयोग किए जाने वाले सभी वितरण केन्द्रों को निलंबित कर दिया गया है, और अब गाजा पट्टी में खाद्य सहायता के लिए केवल चार स्थान ही बचे हैं।

चिकित्सा आपूर्ति की पहुँच भी सीमित हो गई है। महासचिव ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कितने क्लीनिक और अस्पताल बंद हो गए हैं और जो खुले हैं उनमें बहुत कम है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पवित्र परिवार पल्ली पर हमले के बाद, "जिन दो लोगों को अस्पताल ले जाया गया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई, वे बुनियादी चिकित्सा आपूर्ति के अभाव में मर गए।"

श्री डट्टन का समग्र संदेश स्पष्ट है: "हमें बमबारी और अत्याचारों को तुरंत रोकने की ज़रूरत है।"

