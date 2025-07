गाज़ा में मानवीय संघर्ष विराम, ज़मीनी और हवाई मार्ग से खाद्य और चिकित्सा आपूर्ति

वाटिकन न्यूज़

गाजा, सोमवार 28 जुलाई 2025 : अपने सैन्य अभियानों में प्रतिदिन 10 घंटे का "रणनीतिक विराम" और सहायता के लिए सुरक्षित मार्ग खोलना। भूख और बुनियादी वस्तुओं की कमी से उत्पन्न मानवीय आपदा के मद्देनज़र बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद, इज़राइल ने गाजा में मानवीय संघर्ष विराम की घोषणा की और आटे, चीनी और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों से भरे पैकेटों की हवाई आपूर्ति फिर से शुरू कर दी। जॉर्डन और अमीरात ने भी फ़िलिस्तीनी क्षेत्र में कम से कम 25 टन सामान हवाई मार्ग से पहुँचाया, जबकि 150 दिनों के बाद, मिस्र ने राफ़ा क्रॉसिंग के माध्यम से भोजन और चिकित्सा आपूर्ति सहित 120 ट्रक मानवीय सहायता पहुँचाई। हालाँकि, इज़राइली सेना ने स्पष्ट किया कि वह हमास के खिलाफ "आक्रामक अभियान जारी रखेगी", जिसने इस बात पर ज़ोर दिया कि "यह संघर्ष विराम तब तक निरर्थक रहेगा जब तक कि यह जीवन बचाने का एक वास्तविक अवसर न बन जाए।"

इस बीच, संयुक्त राष्ट्र ने मिस्र से खाद्य, दवा और ईंधन पर सीमा शुल्क बाधाओं में ढील सहित, बढ़ी हुई सहायता का समर्थन करने के इज़राइल के फैसले का स्वागत किया। मानवीय मामलों के अवर महासचिव टॉम फ्लेचर ने कहा: "कुछ प्रतिबंधों में ढील दी गई प्रतीत होती है, प्रारंभिक रिपोर्टों से 100 ट्रक सहायता की तैनाती का संकेत मिलता है। यह एक कदम आगे है, लेकिन अकाल और एक भयावह स्वास्थ्य संकट को रोकने के लिए भारी मात्रा में सहायता की आवश्यकता है। निरंतर और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।" विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, गाजा पट्टी में कुपोषण एक "खतरनाक" प्रक्षेपवक्र पर है, जो जुलाई में मौतों में वृद्धि से चिह्नित है। "2025 में कुपोषण से संबंधित 74 मौतों में से 63 जुलाई में हुईं, जिनमें पाँच वर्ष से कम उम्र के 24 बच्चे शामिल हैं।" विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, "केवल भूख ही लोगों को नहीं मारती, बल्कि भोजन की हताश खोज भी लोगों को मारती है।"

ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड लैमी की टिप्पणियाँ भी इसी ओर इशारा करती हैं, जिसमें कहा गया है कि यह सामरिक विराम "देर से ही सही, लेकिन ज़रूरी तो है" और "पीड़ित लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए" अपर्याप्त है।

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने नेतन्याहू के साथ फ़ोन पर बातचीत में इज़राइली प्रधानमंत्री से "गाज़ा में भूख से मर रहे नागरिकों को उनकी तत्काल ज़रूरत की मानवीय सहायता प्रदान करने" का आग्रह किया। और सबसे बढ़कर, "तत्काल युद्धविराम सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने" का आग्रह किया। इज़राइली और अमेरिकी टीमों की वापसी के बाद दोहा वार्ता ठप होने के कारण, युद्धविराम समझौता अभी भी दूर है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि वाशिंगटन को "गाज़ा में अपनी रणनीति बदलनी होगी।" और स्कॉटलैंड से, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ज़ोर देकर कहा कि पट्टी का भविष्य "मुझे तय नहीं करना है, यह इज़राइल को तय करना है।"

सहायता प्रवाह की अनुमति देने के लिए मानवीय संघर्ष विराम के बावजूद, गाजा में संकट हर दिन लोगों की जान ले रहा है: पिछले 24 घंटों में ही छह लोग भुख से मर चुके हैं, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं, जबकि पट्टी में इज़राइली हमलों में दर्जनों लोग मर रहे हैं। उत्तरी और दक्षिणी गाजा में मानवीय सहायता का इंतजार कर रहे लोगों पर इज़राइली सेना द्वारा की गई गोलीबारी में दो बच्चों सहित कम से कम 13 फ़िलिस्तीनी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।

दक्षिणी परिक्षेत्र में, खान यूनिस के दक्षिण-पश्चिम में एक सहायता वितरण केंद्र के पास छह नागरिक मारे गए, जहाँ घेरे हुए परिक्षेत्र में इज़राइल की व्यवस्थित अकाल की चल रही नीति के बीच आवश्यक आपूर्ति प्राप्त करने की उम्मीद में भीड़ जमा हुई थी। इस बीच, राफा के बाहरी इलाके में एक सहायता वितरण केंद्र के पास इज़राइली सेना की गोलीबारी में छह और फ़िलिस्तीनी मारे गए। मध्य गाजा पट्टी में, तथाकथित नेत्ज़ारिम कॉरिडोर में सहायता चाहने वालों को निशाना बनाकर किए गए इसी तरह के इज़राइली हमले में कम से कम एक फ़िलिस्तीनी मारा गया। एक अन्य घटना में, इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में ज़िकिम क्रॉसिंग के पास सहायता का इंतजार कर रहे नागरिकों को निशाना बनाया, जिससे और अधिक लोग घायल हो गए।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here