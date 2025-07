पाकिस्तान में बाढ़ से दर्जनों लोगों की मौत

वाटिकन न्यूज

पंजाब, बुधवार 23 जुलाई 2025 : पाकिस्तान में पिछले दो दिनों में भारी मानसूनी बारिश ने लगभग 60 लोगों की जान ले ली है, जिनमें कम से कम 24 बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तान के सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत पंजाब में लगातार बारिश शुरू हो गई है, जिससे कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ आ गई है। उत्तरी ज़िले चिलास में आई बाढ़ के कारण कम से कम तीन पर्यटकों की मौत हो गई है और 15 अन्य लोग लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्टों के अनुसार, ज़्यादातर मौतें इमारतों के ढहने से हुईं। यह पाकिस्तान में आई सबसे ताज़ा चरम मौसम की घटना है, जहाँ हाल के वर्षों में बारी-बारी से भीषण गर्मी और बाढ़ का सामना करना पड़ा है।

कई वैज्ञानिकों और स्थानीय अधिकारियों ने इन घटनाओं को जलवायु परिवर्तन से जोड़ा है। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक टेलीफोन साक्षात्कार में, चकवा के एक छोटे से खेत के मालिक, 56 वर्षीय मलक जमील ने कहा, "बाढ़ के पानी ने मेरी आँखों के सामने हमारे घरों और फसलों को निगल लिया।" बाढ़ ने देश के कई इलाकों में सड़क मार्ग अवरुद्ध कर दिया, यहाँ तक कि पाकिस्तानी सेना को सौ से ज़्यादा फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात करने पड़े।

पाकिस्तान में पिछले एक महीने से ज़्यादा समय से भारी मानसूनी बारिश हो रही है और 26 जून से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। एएफपी द्वारा जारी नवीनतम मृतकों की संख्या के अनुसार, पिछले हफ़्ते ही पूरे पाकिस्तान में दस दिनों तक भारी बारिश और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। पाकिस्तान मौसम विभाग के उप निदेशक इरफ़ान विर्क ने कहा कि "पूर्वानुमान लगाने वाले 2022 की विनाशकारी बाढ़ जैसी चरम घटनाओं की पुनरावृत्ति से इनकार नहीं कर सकते।" 2022 में, भारी बारिश ने देश के एक तिहाई हिस्से को बाढ़ में डुबो दिया, जिससे 1,700 से ज़्यादा लोग मारे गए और 33 अरब डॉलर से ज़्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ।

वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के अनुसार, पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन के प्रति पाँचवाँ सबसे संवेदनशील देश है। इससे संकेत मिलता है कि यहाँ लगातार गंभीर चरम मौसम संबंधी घटनाएँ होने की संभावना है। अब तक, बाढ़ से कुल नुकसान €12.7 बिलियन होने का अनुमान है, जिसमें कुल नुकसान €13 बिलियन यूरो है। पाकिस्तान में बाढ़ और सूखा आम घटनाएँ बन गई हैं, जिनकी हर साल आशंका रहती है। इसलिए, जलवायु-प्रतिरोधी आवास योजना के महत्व को पहचानना और विकास परियोजनाओं में जलवायु परिवर्तन संबंधी विचारों को शामिल करना अत्यंत आवश्यक है।

कंप्यूटर मॉडलों ने दर्शाया है कि मानव-जनित तापमान वृद्धि ने वर्षा में वृद्धि में योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने एक बयान में कहा, "जैसे-जैसे मानसून की बारिश जारी रहती है और जल स्तर बढ़ता है, बच्चों की मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है, डूबने से लेकर घरों के ढहने तक, जलजनित बीमारियों में वृद्धि से लेकर बिजली के झटके तक।" वैज्ञानिकों को अब डर है कि अगर व्यापक सुधार नहीं किए गए, तो स्थिति और भी बदतर होती जाएगी।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here