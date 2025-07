कामचटका में भूकंप, अब तक के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक

वाटिकन न्यूज

कामचटका, बुधवार 30 जुलाई 2025 : जापान के समयानुसार सुबह 8:25 बजे (इटली में आधी रात) सुदूर पूर्वी रूस में आए भूकंप को दुनिया में अब तक दर्ज किए गए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक माना जा चुका है। 8.8 की तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र, कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित 1,80,000 की आबादी वाले पेट्रोपावलोव्स्क शहर से लगभग 20 किमी की गहराई और 119 किमी की दूरी पर स्थित था। रिपोर्टों के अनुसार, व्यापक क्षति हुई है—एक किंडरगार्टन का अग्रभाग ढह गया—और कई लोग घायल हुए हैं, हालाँकि गंभीर रूप से घायल नहीं हुए हैं, इसके अलावा कई बार बिजली गुल हुई और मोबाइल फ़ोन सेवा बाधित हुई। इस अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्र में इससे पहले आया सबसे भीषण भूकंप 1952 में आया था।

झटके पहले ही शुरू हो चुके हैं—36, जिनकी तीव्रता 6.9 से 4.7 के बीच है—और विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये एक महीने तक चल सकते हैं, और कल रात के झटके को एक "अनोखी घटना" कहा जा रहा है। अब चिंता का विषय दुनिया के कई हिस्सों में जारी की गई सुनामी की चेतावनी है: तीन से चार मीटर की एक प्रारंभिक लहर कामचटका के येलिज़ोव्स्की में पहुँच चुकी है, जबकि एक और, निचले स्तर की लहर प्रशांत महासागर में रूसी क्यूरी द्वीप समूह की मुख्य बस्ती, सेवेरो-कुरिल्स्क के तटीय क्षेत्र में पहुँच चुकी है। इस बीच, जापान ने अपने तट से 9,00,000 से ज़्यादा लोगों को निकाला है और परिवहन रोक दिया है; परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए किसी भी असामान्यता की सूचना नहीं मिली है।

पूर्वी चीन में भी अलर्ट जारी किया गया है, जो पहले से ही चक्रवात कोमे के आगमन से जूझ रहा है, और फिलीपींस में भी। महासागर के दूसरी ओर, अलास्का में एक मीटर तक ऊँची लहरें आने की आशंका है, और हवाई में भी अलर्ट जारी किया गया है जहाँ एहतियात के तौर पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं । उच्च-अलर्ट लहर चेतावनी ने मेक्सिको, पेरू, चिली और न्यूज़ीलैंड को भी प्रभावित किया है।

