युद्ध को अस्वीकार करने और संवाद को बढ़ावा देने हेतु टोक्यो में धर्मगुरुओं की मुलाकात

टोक्यो, शनिवार, 5 जुलाई 2025 : दुनिया भर के धर्मों के प्रतिनिधियों ने 1 से 3 जुलाई, 2025 तक टोक्यो, जापान में धर्मों के लिए शांति अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन द्वारा आयोजित शांति गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया।

इसमें ख्रीस्तीय धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, यहूदी धर्म, कन्फ्यूशीवाद, शिंटोवाद, सिख धर्म, ताओवाद और पारंपरिक धर्मों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। कई प्रतिनिधि वर्तमान में संघर्षों से प्रभावित देशों से थे, और सभी प्रतिभागी युद्धों की निंदा करने और शांतिपूर्ण समाज बनाने की दिशा में प्रयास करने के लिए एकत्र हुए थे।

संबोधित विषयों में से कुछ में सुलह प्रयासों का समर्थन करने और उन्हें प्राप्त करने में चुनौतियों की पहचान करने के लिए धार्मिक नेताओं के बीच विश्वास और आपसी समझ का निर्माण करना; प्रत्येक परंपरा के मूल सिद्धांतों में निहित सार्थक अंतरधार्मिक संवाद की सुविधा प्रदान करना; संघर्ष की रोकथाम और मानवीय प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थानीय स्तर पर शांति पहल को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक नेताओं के साथ बहुधार्मिक सहयोग को बढ़ावा देना; और वैश्विक शांति निर्माण प्रयासों को बढ़ाने के लिए नीति निर्माताओं, अंतर-सरकारी निकायों और नागरिक समाज के साथ गठबंधन को मजबूत करना शामिल था।

धर्मों के लिए शांति इटली के अध्यक्ष लुइजी डी साल्विया ने वाटिकन न्यूज़ को दिए एक बयान में कहा, “हमें उम्मीद है कि यह संघर्ष-ग्रस्त दुनिया ठीक हो जाएगी और सापेक्ष शांति, सद्भाव और सहिष्णुता के दौर में वापस आ जाएगी। हमें विश्वास और आशा करनी चाहिए - विशेष रूप से इस जयंती वर्ष में।”

“विश्वास और आशा हमेशा बनी रहनी चाहिए। यह ऐसा है जैसे जब किसी मरीज को ठीक करने के लिए उपचार दिया जाता है - अगर मरीज उस पर विश्वास नहीं करता है, तो प्रयास व्यर्थ हैं। मुझे उम्मीद है कि टोक्यो गोलमेज से एक नया दृष्टिकोण और सोचने का एक नया तरीका सामने आएगा। मुझे निरंतर प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की उम्मीद है।”

इस कार्यक्रम का लक्ष्य राजनीतिक नेताओं के साथ अंतरधार्मिक संवाद और बहुधार्मिक सहयोग के लिए एक स्थान प्रदान करना था, ताकि संघर्ष के हर चरण में वैश्विक संकटों को संबोधित किया जा सके - शांति को लागू करने से लेकर दीर्घकालिक सुलह तक।

1970 में क्योटो में स्थापित, शांति के लिए धर्म धार्मिक मतभेदों के प्रति गहरे सम्मान के सिद्धांत पर आधारित शांति के लिए बहुधार्मिक सहयोग हेतु प्रतिबद्ध है। 90 से अधिक देशों में फैले समुदायों के एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में, संगठन संघर्ष समाधान, मानवीय सहायता और अन्य शांति निर्माण गतिविधियों में लगा हुआ है।

यह हर महाद्वीप पर अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर संवाद और अंतरधार्मिक सहयोग के माध्यम से किया जाता है, और यह संस्था दुनिया के कुछ सबसे अशांत क्षेत्रों में विशेष रूप से सक्रिय है।

गोलमेज के दौरान, यूक्रेन, गाजा पट्टी और म्यांमार पर विशेष ध्यान दिया गया। डे साल्विया ने कहा, "म्यांमार एक ऐसा देश है जिसका उल्लेख संत पापा फ्राँसिस और संत पापा लियो 14वें ने भी बार-बार किया है।"

यांगून के महाधर्माध्यक्ष और म्यांमार में शांति के लिए धर्म के समन्वयक कार्डिनल चार्ल्स माउंग बो ने भी गोलमेज में भाग लिया। डे साल्विया ने निष्कर्ष निकाला, "म्यांमार में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक भावी बैठक इस देश को समर्पित की जाएगी।"

