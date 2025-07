इज़राइल-हमास युद्ध विराम वार्ता कतर में दूसरे दिन भी जारी रही

वाटिकन न्यूज

कतर, मंगलवार 8 जुलाई 2025 : युद्ध के दो साल पूरे होने से मात्र तीन महीने पहले, इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम वार्ता एक बार फिर शुरू हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वाशिंगटन डी.सी. में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की।

पिछले महीने ईरान के खिलाफ 12 दिनों के इजराइली हवाई युद्ध के बाद युद्ध विराम वार्ता फिर से शुरू हुई।

हमास और इजराइल के बीच कतर में दूसरे दिन भी अप्रत्यक्ष वार्ता जारी रहने वाली है, जिसमें गाजा में युद्ध विराम और बंधक समझौते को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वाशिंगटन डी.सी. के लिए रवाना होने से पहले नेतन्याहू ने बताया कि इजराइली वार्ताकारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि वे ऐसे समझौते पर पहुँचें जो देश द्वारा स्वीकार की गई शर्तों के अनुरूप हो।

एक इजराइली अधिकारी ने माहौल को सकारात्मक बताया, जबकि फिलिस्तीनी अधिकारियों ने कहा कि 6 जुलाई को हुई शुरुआती बैठकें अनिर्णायक रूप से समाप्त हुईं। एक अन्य इजराइली अधिकारी ने बताया कि वार्ता में मानवीय सहायता का मुद्दा भी शामिल था।

60 दिनों के युद्ध विराम के लिए अमेरिका समर्थित प्रस्ताव में बंधकों को चरणबद्ध तरीके से रिहा करने, गाजा के कुछ हिस्सों से इजराइली सैनिकों की वापसी और युद्ध को पूरी तरह से समाप्त करने पर चर्चा की योजना है।

जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण करने के बाद से प्रधानमंत्री नेतन्याहू और ट्रंप के बीच यह तीसरी मुलाकात है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि ट्रंप के साथ उनकी मुलाकातें इस नतीजे को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती हैं।

ईरान के परमाणु स्थलों पर इजरायली हमलों में अमेरिका के शामिल होने और इजरायल और ईरान के बीच युद्धविराम समझौते की मध्यस्थता करने के बाद से यह दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच पहली मुलाकात भी होगी।

इजराइल और हमास के बीच महीनों से चल रही बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई है, क्योंकि एक बड़े अंतर ने उन्हें गतिरोध में डाल रखा है। इजरायल बंधकों को वापस करने के लिए अस्थायी युद्धविराम के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन युद्ध को समाप्त नहीं करेगा। जबकि हमास ने गाजा में शत्रुता को स्थायी रूप से रोकने और इजरायली सैनिकों की पूरी तरह वापसी का आह्वान किया है।

गाजा में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, इसलिए हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि चार महीनों से इस क्षेत्र में कोई ईंधन नहीं पहुंचा है, जिसके कारण भंडार लगभग पूरी तरह से खाली हो गए हैं और महत्वपूर्ण चिकित्सा देखभाल और दूरसंचार को खतरा है। स्थानीय चिकित्सा कर्मचारियों का यह भी कहना है कि बच्चों में तीव्र कुपोषण भी बढ़ रहा है।

