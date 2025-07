बढ़ती भूख और गरीबी वेस्ट बैंक के परिवारों को प्रभावित कर रही है

वाटिकन न्यूज़

वेस्ट बैंक, शनिवार, 5 जुलाई 2025 : दुनिया भर के क्षेत्रों में कमज़ोर बच्चों की मदद करने के लिए काम करने वाले एक मानवीय संगठन ‘वर्ल्ड विज़न इंटरनेशनल’ द्वारा हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट से पता चलता है कि वेस्ट बैंक में रहने वाले परिवारों को एक अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें गरीबी, भूख और अनिश्चितता का स्तर बढ़ रहा है। यह सब उन समुदायों में हो रहा है जो पहले से ही लंबे समय से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

येरूसालेम, वेस्ट बैंक और गाजा में ‘वर्ल्ड विज़न इंटरनेशनल’ के निदेशक क्रिस्टन फ़ेल्प्स ने वाटिकन रेडियो से कहा, उन्हें लगता है कि इस मुद्दे को उजागर करना जारी रखना महत्वपूर्ण है, "क्योंकि वेस्ट बैंक में स्थितियाँ काफी खराब हो गई हैं।"

यह रिपोर्ट अक्टूबर 2023 से कब्जे वाले वेस्ट बैंक में रहने वाले फ़िलिस्तीनियों की स्थितियों के विश्लेषण पर आधारित है, जहाँ इज़रायल द्वारा की गई हिंसा में कम से कम 1,000 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं, जो शहरों पर हिंसक छापे मारना, संपत्ति जलाना, लोगों पर हमला करना और उन्हें उनके घरों से बाहर निकालने की कोशिश करना जारी है।

उन्होंने कहा, "2023 से लेकर अब तक वेस्ट बैंक में जीवन की गुणवत्ता में चौंकाने वाली गिरावट आई है।" उन्होंने बताया कि वर्ल्ड विजन द्वारा जारी किए गए डेटा इसकी अनदेखी संकट रिपोर्ट पर आधारित हैं, जिसमें नवंबर 2024 और जनवरी 2025 के बीच पूरे क्षेत्र में 2,511 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया था।

रिपोर्ट से पता चलता है कि आश्चर्यजनक रूप से 74% परिवार अब न्यूनतम जीवन स्तर से नीचे जीवन बिता रहे हैं, जो 2023 में 21% से एक नाटकीय उछाल है।

फेल्प्स ने कहा, "यह बढ़कर लगभग 4 में से 3 परिवार हो गया है जो अब केवल एक वर्ष की अवधि में न्यूनतम मानक से नीचे रह रहे हैं... यह इतनी तेज़ी से होना वास्तव में चौंकाने वाली और चिंताजनक गिरावट को दर्शाता है।"

उन्होंने बताया कि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वेक्षण में शामिल 70% बच्चों का कहना है कि वे अक्सर भोजन के बिना रहते हैं और उनमें से लगभग आधे महीने में दस बार से अधिक ऐसा करते हैं,

फेल्प्स ने यह भी बताया कि रिपोर्ट में कहा गया है कि 9% बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, और 37% समुदाय उपस्थिति में गिरावट की रिपोर्ट करते हैं।

जब उनसे पूछा गया कि वर्ल्ड विज़न बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और ऐसी विकट परिस्थितियों के बीच शिक्षा और बुनियादी पोषण के क्षेत्रों में उनकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए कैसे काम कर रहा है, तो फेल्प्स ने कहा, "हमारे अभिनव क्षेत्र आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय आधारित दृष्टिकोण अपनाना; बाल प्रायोजन प्रणालियों के माध्यम से काम करना; जरूरतमंद बच्चों और समुदायों के लिए दानदाताओं का मिलान करना...ग्राम परिषदों, शिक्षा प्रणाली मंत्रालय में शिक्षकों, साथ ही नागरिक सुरक्षा: एक संयुक्त आपातकालीन विभाग के साथ मिलकर काम करना"। एक ऐसे क्षेत्र में जो लंबे समय से संघर्ष से ग्रस्त है, इस बिगड़ती स्थिति को, समन्वित वैश्विक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता है।

वर्ल्ड विज़न की मध्य पूर्व और पूर्वी यूरोपीय नेता, एलेनोर मोनबियोट ने भी इस महत्वपूर्ण क्षण पर जोर दिया।

उन्होंने दुख जताया, "संकटों के बीच, वेस्ट बैंक में बच्चों को भुला दिया जा रहा है। हम इनमें से कुछ समुदायों में दशकों से काम कर रहे हैं और दुर्भाग्य से हिंसा, भूख और दुर्व्यवहार के स्तर सबसे अधिक हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखा।"

अंतर्राष्ट्रीय ध्यान देने का आह्वान करते हुए, उन्होंने कहा, "हमें शत्रुता को समाप्त करने, आर्थिक विकास को बहाल करने और परिवारों को ठीक होने, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और उनकी आशा को बहाल करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।"

