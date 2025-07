कलीसियाई नेताओं ने वेस्ट बैंक पर बसने वालों की हिंसा की निंदा की

वाटिकन न्यूज

वेस्ट बैंक, बुधवार 16 जुलाई 2025 : सोमवार को, येरूसालेम की कलीसियाओं के प्रमुखों और धर्मगुरुओं ने रामल्लाह के पूर्व में स्थित तैयबेह गाँव का दौरा किया, जिस पर हाल ही में इज़राइली प्रवासियों ने भारी हमला किया है। कलीसिया के अधिकारियों के साथ कई वाणिज्यदूत और राजनयिक भी थे, जिनमें फ्रांस, बेल्जियम और इटली के प्रतिनिधि भी शामिल थे।

गाँव के मेयर सुलेमान ख़ौरीह और मुक्तिदाता येसु ख्रीस्त लैटिन पल्ली के फादर बशर फवादलेह द्वारा स्वागत के बाद, प्रतिनिधिमंडल ने तैयबेह के निवासियों द्वारा हाल ही में झेली गई हिंसा का वर्णन करने वाली एक फिल्म देखी।

हाल के हफ्तों में, बसने वालों द्वारा गायों के झुंडों को जानबूझकर तयबेह के पास सूखी पहाड़ी पर लाया गया है जहाँ जैतून के पेड़ उगते हैं, जिससे मालिकों को अपनी ज़मीन तक पहुँचने और खेती करने से रोका जा रहा है और गाँव की अर्थव्यवस्था को खतरा पैदा हो रहा है, जो आंशिक रूप से जैतून के तेल के उत्पादन पर आधारित है।

इस रोज़मर्रा की सच्चाई को एक और तरह की आक्रामकता ने और भी बदतर बना दिया है। शुक्रवार 11 जुलाई को, बसने वालों ने स्थानीय निवासियों की ज़मीन को, उनकी खिड़कियों के ठीक बाहर, आग लगा दी। तैबेह के मुक्तिदाता येसु ख्रीस्त लैटिन पल्ली के के फादर बशर फवादलेह ने वाटिकन न्यूज़ को बताया कि ऐतिहासिक अल-खदर गिरजाघर के पीछे भी आग लग गई।

यह वेस्ट बैंक के सबसे पुराने (और अब एकमात्र) ख्रीस्तीय गाँव, गाँव के कब्रिस्तान के पास, बसने वालों ने सोमवार 7 जुलाई को जानबूझकर लगाई गई आग की पुनरावृत्ति की थी।

यहाँ भी, आग ने फ़िलिस्तीन की सबसे पुरानी धार्मिक इमारतों में से एक, संत जॉर्ज अल खदर के 5वीं शताब्दी के बीजान्टिन गिरजाघर के खंडहरों को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जहाँ संत चार्ल्स डी फौकॉल्ड ने 1898 का चालीसा काल बिताया था। 7 जुलाई को लगी आग की निंदा तीन स्थानीय कलीसियाओं के पुरोहितों ने एक बयान में अपने अनुयायियों की चिंता व्यक्त करते हुए की। उन्होंने पवित्र भूमि में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले धार्मिक नेताओं और राजनयिकों से भी अपील की।

उनमें से कम से कम कुछ लोग सोमवार को एक साथ आए और येरुसालेम से 50 किमी दूर, कब्जे वाले पश्चिमी तट पर, तैयबेह में संत जॉर्ज गिरजाघर के सामने प्रतीकात्मक रूप से एकत्रित हुए।

धर्माध्यक्ष विलियम शोमाली ने वाटिकन रेडियो को बताया, "इज़राइली सेना से संपर्क किया गया है, क्योंकि यही सेना वहाँ जाकर बसने वालों का सामना कर सकती है। इज़राइली सेना ज़िम्मेदार है, क्योंकि फ़िलिस्तीनी सेना और फ़िलिस्तीनी पुलिस तैयबेह तक नहीं पहुँच सकती। इज़राइली सरकार से भी संपर्क किया गया है। हम इंतज़ार कर रहे हैं।"

येरूसालेम और फ़िलिस्तीन के विकर जनरल और प्राधिधर्माध्यक्ष विकर ने बसने वालों को मिली छूट की निंदा की, जिन्होंने, उनके अनुसार, ग्रामीणों की 2,400 हेक्टेयर ज़मीन का छठा हिस्सा हड़प लिया है।

उन्होंने बताया, "हमें जनमत जुटाने की ज़रूरत है, ताकि हम इज़राइली सरकार और ज़िम्मेदार लोगों को प्रभावित कर सकें।" उन्होंने कहा कि यही वजह है कि येरुसालेम में राजनयिकों को इस यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था: "वे अपने नेताओं से इस बारे में बात करेंगे... यह पानी में फेंके गए पत्थर जैसा है, जिससे घेरे और चौड़े हो जाते हैं।"

