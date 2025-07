गाज़ा में हुई हवाई हमले में नागरिकों की मौत

वाटिकन न्यूज

गाजा, सोमवार 14 जुलाई 2025 : आपातकालीन सेवाओं ने शनिवार को बताया कि गाजा में एक शरणार्थी शिविर पर किए गए इज़रायली हवाई हमले में छह बच्चों समेत दस फ़िलिस्तीनी मारे गए।

स्थानीय चिकित्सा सूत्रों ने बताया कि जल वितरण स्थल पर मिसाइल गिरने के बाद हताहतों को गहन चिकित्सा कक्ष में ले जाया गया। घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि हमला एक ड्रोन से किया गया था और कहा कि उस समय पीड़ित प्लास्टिक के कंटेनर पकड़े हुए थे।

रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति (आईसीआरसी) ने कहा कि गाजा के एक अन्य अस्पताल ने सप्ताहांत में हथियार से संबंधित चोटों के लिए 132 लोगों का इलाज किया। आईसीआरसी के अनुसार, ज़्यादातर मरीज़ गोली लगने से घायल हुए थे।

ईंधन की कमी गंभीर बनी हुई है। शुक्रवार को, गाजा को 130 दिनों में पहली बार 75,000 लीटर ईंधन प्राप्त हुआ - सहायता अधिकारियों ने इस आंकड़े को अस्पतालों, जल अवसंरचना, स्वच्छता प्रणालियों और बेकरी को बनाए रखने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत कम बताया।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (ओएचसीएचआर) ने बताया कि गाजा में सहायता वितरण क्षेत्रों में कम से कम 798 लोग मारे गए हैं।

ओएचसीएचआर की प्रवक्ता रवीना शमदासानी ने कहा कि मरने वालों में गाजा मानवतावादी फाउंडेशन स्थलों के पास 615 लोग और सहायता काफिले के मार्ग पर 183 लोग शामिल हैं।

