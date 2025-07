गाज़ा में फिर बच्चों का नरसंहार

वाटिकन सिटी

गाज़ा, शनिवार, 12 जुलाई 2025 (रेई, वाटिकन न्यूज़): गाजा पट्टी के डेर अल-बलाह में राहत सहायता वितरण का इंतज़ार कर रहे बच्चों के मारे जाने की निन्दा कर संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल निधि यूनीसेफ ने इसे "अकल्पनीय" बताकर कहा है कि गाज़ा में दिन ब दिन "भूख बढ़ रही है और अकाल का खतरा भी बढ़ रहा है।"

यूनीसेफ के अनुसार गुरुवार को ही गाज़ा में नौ बच्चों का नरसंहार हुआ। उन्हें तब मारा गया जब वे डेर अल-बलाह में भोजन और सहायता प्राप्त करने के लिए कतार में खड़े थे। इनमें चिकित्सीय, पौष्टिक और खाद्य पदार्थ शामिल हैं जो "जीवनरक्षक" और ज़रूरी हैं। हालाँकि, युद्ध शुरू होने के बाद से इसी सिलसिले में लगभग 20,000 बच्चे मारे जा चुके हैं।

बच्चों की मौत पर रोष जताते हुए यूनीसेफ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसेल ने कहा, यह अविश्वसनीय है। स्पष्ट रूप से, केवल क्रोध और आक्रोश ही शेष है। यह बिल्कुल "अकल्पनीय" है। उन्होंने बताया कि भीड़ में, उनके बीच, माताएँ भी थीं जो "महीनों की भूख और हताशा के बाद अपने बच्चों के लिए एक जीवनरेखा" की आशा कर रही थीं। इसके बजाय, जो बच गए और मारे नहीं गए, उन्हें अस्पताल के बिस्तरों पर विलाप करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

यह "आज गाजा में कई लोगों के सामने एक क्रूर वास्तविकता" है: पहले "क्षेत्र में अपर्याप्त सहायता की अनुमति" की कमी के कारण लोग भूख से मर रहे थे, और अब एक ऐसे संघर्ष में मारे जा रहे हैं जहाँ "नागरिकों की रक्षा करने की बुनियादी ज़िम्मेदारियों" की अनदेखी की जा रही है।"

इसी बीच, सन्त पापा लियो ने भी कुछ दिन पहले रोम स्थित विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन "एफएओ" को प्रेषित एक सन्देश में कहा था कि भूख को युद्ध का हथियार बनाना घिनौना काम है। उन्होंने कहा था कि "भूख का युद्ध के हथियार के रूप में अनुचित उपयोग" एक कलंक है।

सन्त पापा लियो 14 वें के शब्दों में, "बच्चों की हत्या का अर्थ है भविष्य को मिटाना, और इस प्रकार गाज़ा और फिलिस्तीन के लिए सच्ची शांति की आशा को भी मिटा डालना। इस जोखिम के साथ कि जो कुछ बचेंगे वे बड़े होकर उस कट्टरता और घृणा में लिप्त हो जाएँगे जिसे वे मिटाना चाहते हैं।"

