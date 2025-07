डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने सहायता कर्मियों की हत्याओं पर रिपोर्ट जारी की

वाटिकन न्यूज

टाइग्रे, बुधवार 16 जुलाई 2025 : चार साल पहले, इथियोपिया के सबसे उत्तरी क्षेत्रीय राज्य, मध्य टिग्रे में यात्रा करते समय तीन सहायताकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। वे इस क्षेत्र की चिकित्सा आवश्यकताओं का पता लगाने के मिशन पर थे।

चिकित्सा संस्था मेडिसिन्स सन्स फ्रंटियर्स (एमएसएफ) या डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपने तीन कर्मचारियों: पैंतीस वर्षीय स्पानी नागरिक मारिया हर्नांडेज़ मटास, 32 वर्षीय योहानेस हालेफोम रेडा और 31 वर्षीय टेड्रोस गेब्रेमरियम की "हत्या" की जाँच शुरू की।

जांच में इस बात के प्रमाण मिले कि तीनों की मौत के लिए टाइग्रे की सेना ज़िम्मेदार थी। एमएसएफ स्पेन की महानिदेशक राकेल अयोरा ने कहा कि तीनों को मार डाला गया। उन्होंने आगे कहा, "वे अपने हमलावरों का सामना कर रहे थे [और] उन्हें बहुत करीब से...कई बार गोली मारी गई।"

डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने घोषणा की कि वह अपने निष्कर्ष जारी कर रहा है, क्योंकि टाइग्रे की सरकार पिछले चार वर्षों में 20 व्यक्तिगत बैठकें करने के बावजूद मौतों का "विश्वसनीय विवरण" देने में विफल रही है।

महानिदेशक अयोरा ने तीनों कर्मचारियों को "बेहद पेशेवर और जोशीला" बताया। उन्होंने यह भी बताया कि वे सभी एमएसएफ जैकेट पहने हुए थे और वाहन पर दोनों तरफ चारिटी का झंडा और लोगो लगा हुआ था।

टाइग्रे में हिंसा 2020 में क्षेत्रीय और संघीय सरकारों के बीच एक बड़े मतभेद के बाद भड़की, जब उसका पड़ोसी देश इरिट्रिया इथियोपियाई राष्ट्रीय रक्षा बल का समर्थन करते हुए युद्ध में शामिल हो गया।

2022 में, अफ्रीकी संघ द्वारा मध्यस्थता किए गए एक शांति समझौते के साथ संघर्ष समाप्त हो गया। इसके दूत, पूर्व नाइजीरियाई राष्ट्रपति ओलुसेगुन ओबासंजो ने कहा कि संघर्ष में मरने वालों की संख्या लगभग 600,000 तक पहुँच गई, जो लड़ाई, भुखमरी और स्वास्थ्य सेवा की कमी के कारण हुई।

तीन एमएसएफ सहायताकर्मियों की हत्या तब हुई जब संघर्ष तेज़ हो रहा था और इथियोपियाई और इरिट्रियाई सेनाएँ सहायताकर्मियों के प्रति और भी ज़्यादा आक्रामक हो गई थीं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट में इस बात के सबूत होने का दावा किया गया है कि जिस जगह तीनों मारे गए थे, वहाँ इथियोपियाई सेना का एक काफ़िला मौजूद था और उनका तर्क है कि उपग्रह चित्रों से इसकी पुष्टि हो सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार, नागरिक और सैन्य प्रत्यक्षदर्शी इथियोपियाई सैनिकों पर हत्याओं में शामिल होने का आरोप लगाने के लिए आगे आए हैं—जिनमें से एक ने कथित तौर पर एक कमांडर को सैनिकों को एमएसएफ वाहन पर हमला करने का निर्देश देते हुए सुना था।

फिर भी, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि हमले में सेना की भूमिका का "स्तर और प्रकृति" अभी स्पष्ट नहीं है।

