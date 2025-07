सहायता एजेंसियों ने गज़ा पर इस्राएल की 'घेराबंदी' की निंदा की

वाटिकन न्यूज

गज़ा, बृहस्पतिवार, 24 जुलाई 2025 (रेई) : कारितास इंटरनेशनल सहित 111 मानवीय संगठनों द्वारा हस्ताक्षरित एक बयान में इस्राएल सरकार द्वारा गज़ा की “घेराबंदी” की निंदा की गई है, और सरकार से आग्रह किया गया है कि वे सभी भूमि पारगमन को खोलें; “एक सिद्धांतबद्ध, संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली व्यवस्था के माध्यम से” गज़ा में भोजन, पानी, दवा, आश्रय वस्तुओं और ईंधन के प्रवाह को बहाल करें; घेराबंदी समाप्त करें; और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हों।

कारितास इंटरनेशनल प्रमुख: गज़ा में अत्याचार बंद होने चाहिए। संगठन गज़ा में खाद्य वितरण स्थलों पर लगभग हर दिन होनेवाले "नरसंहारों" का उल्लेख करते हैं, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा पुष्टि किए गए इस तथ्य का हवाला देते हैं कि भोजन की तलाश में 875 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं और हजारों अन्य घायल हुए हैं। संगठन का कहना है कि इस्राएल के नवीनतम विस्थापन आदेश के कारण 20 लाख से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी विस्थापित हुए हैं और विश्व खाद्य कार्यक्रम की इस चेतावनी पर ज़ोर देता है कि मौजूदा हालात इन कार्यों को "असहनीय" बना रहे हैं।

बयान में आगे साफ तौर पर कहा गया है: "नागरिकों को भूखा रखना एक युद्ध अपराध है।"

सहायता संगठनों का कहना है कि गज़ा के बाहर और गज़ा के भीतर भी गोदामों में ढेरों आपूर्ति सामग्रियाँ हैं जिनका इस्तेमाल नागरिकों की मदद के लिए किया जा सकता है, लेकिन मानवीय एजेंसियों को उन तक पहुँचने या उन्हें पहुँचाने से रोक दिया गया है।

बयान में कहा गया है, "इस्राएल सरकार के प्रतिबंधों, देरी और उसकी पूर्ण घेराबंदी के तहत विखंडन ने अराजकता, भुखमरी और मौत पैदा कर दी है।" साथ ही, "संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली मानवीय प्रणाली विफल नहीं हुई है, बल्कि उसे काम करने से रोका गया है।"

बयान में कहा गया है कि यूरोपीय संघ और इस्राएल के वादों के बावजूद, "जब जमीन पर कोई वास्तविक बदलाव नहीं होता है तो ये वादे खोखले लगते हैं।"

मानवीय संगठनों का कहना है, "यह निर्णायक कार्रवाई का समय है।" वे तत्काल और स्थायी युद्धविराम, नौकरशाही प्रतिबंधों को हटाने, भूमि पारगमन मार्गों को खोलने और गजा में सभी के लिए पहुँच सुनिश्चित करने की माँग कर रहे हैं।

विशेष रूप से, बयान में "सैन्य-नियंत्रित वितरण मॉडल" को अस्वीकार करने और "एक सिद्धांतबद्ध, संयुक्त राष्ट्र-नेतृत्व वाली मानवीय प्रतिक्रिया" की बहाली, साथ ही "सिद्धांतबद्ध और निष्पक्ष मानवीय संगठनों" के लिए निरंतर वित्त पोषण का आह्वान किया गया है।

राज्यों से घेराबंदी समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने की भी अपील की गई है, जिसमें हथियारों और गोला-बारूद के हस्तांतरण को रोकना भी शामिल है।

निष्क्रियता के लिए "टुकड़ों में की गई व्यवस्थाओं और प्रतीकात्मक इशारों" को "धुआंधार" बताते हुए, संगठनों ने अपनी घोषणा को इस बात पर जोर देते हुए समाप्त किया कि, "राज्य जीवन बचा सकता है और उन्हें बचाना चाहिए, इससे पहले कि बचाने के लिए कोई भी न बचे।"

