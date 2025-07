मानवीय गलियारों के ज़रिए अफ़ग़ान शरणार्थियों का रोम में आगमन संभव

वाटिकन न्यूज

रोम, शुक्रवार 11 जुलाई 2025 : इस्लामाबाद, पाकिस्तान से 119 अफ़ग़ान शरणार्थियों को लेकर एक उड़ान 10 जुलाई को रोम के फ़्यूमिचिनो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुँची। यह विशेष उड़ान "सॉलिडेयर" द्वारा प्रदान की गई थी और यह मानवीय गलियारा पहल का हिस्सा है।

संत इजीदियो समुदाय, इस समूह के परिवारों और व्यक्तियों को उनके एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान समर्थन देना जारी रखेगा। इस पहल ने अन्य संगठनों के सहयोग से इतालवी सरकार के साथ प्रोटोकॉल को बढ़ावा दिया।

अगस्त 2021 में अफ़ग़ानिस्तान से इन शरणार्थियों को पाकिस्तान भागना पड़ा था और तब से, वे लगभग चार वर्षों से देश की राजधानी में अनौपचारिक बस्तियों और अस्थायी आश्रयों में बेहद अस्थिर परिस्थितियों में रह रहे हैं।

अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी काबुल के पतन और अंतर्राष्ट्रीय लामबंदी की शुरुआती लहर के बाद, पड़ोसी देशों में भाग गए कई अफ़ग़ानों का अभी तक पुनर्वास नहीं हुआ है और वैश्विक समुदाय ने उन्हें काफी हद तक नज़रअंदाज़ कर दिया है।

आज तक, मानवीय गलियारों ने 8,500 से अधिक शरणार्थियों को यूरोप में सुरक्षित पहुँचने में मदद की है। यह परियोजना पूरी तरह से स्व-वित्तपोषित है और इसे संत इजीदियो समुदाय और अन्य साझेदार संगठनों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है।

