एक और प्रवासी नाव दुर्घटना में एक महिला की मौत और बच्चा लापता

वाटिकन न्यूज

लम्पेदूसा, मंगलवार, 1 जुलाई 2025 (रेई) : लम्पेदूसा के तट पर हुए हालिया जहाज दुर्घटना में एक माँ की जान चली गई, जबकि उसका छोटा बच्चा लापता है, जिससे प्रवासियों के सामने मानवीय संकट जारी है।

यह त्रासदी एक बार फिर तब हुई जब एक प्रवासी जहाज रात में पलट गया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लापता हो गए। बचे हुए 87 यात्री तब तक उम्मीद की किरण से चिपके रहे जब तक कि ट्यूनीशियाई मछली पकड़ने वाले जहाज और इतालवी तटरक्षक जहाजों ने उन्हें सुरक्षित रूप से किनारे पर नहीं खींच लिया।

धातु से बनी नाजुक नाव पर सवार, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन के प्रवक्ता, फ़्लावियो दी जाकोमो ने "तैरता हुआ ताबूत" कहा, प्रवासी ट्यूनीशिया से सवार हुए थे। बताया गया है कि नाव समुद्र की तेज़ लहरों के बीच बिखर गई, जिससे शरण की तलाश में निहित ख़तरनाक ख़तरों का एक बार फिर से पता चला। इस घटना के बाद एक और दुखद यात्रा हुई, जहाँ 80 अतिरिक्त प्रवासी, जिनमें बच्चे और गर्भवती माताएँ भी शामिल थीं, लीबिया से एक अलग यात्रा करके बच गए, और बाद में लम्पेदूसा पहुँचे। दी जाकोमो ने उनकी यात्रा को "साहसी" बताया, और अशांत परिस्थितियों के बीच उनके द्वारा दिखाए गए धैर्य पर टिप्पणी की।

पोप लियो 14वें ने वाटिकन से मान्यता प्राप्त राजनयिक कोर के दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा, "हर व्यक्ति की गरिमा के सम्मान को सुनिश्चित करने के प्रयास से किसी को छूट नहीं है, विशेष रूप से सबसे कमजोर और असुरक्षित, अजन्मे से लेकर बुजुर्गों तक, बीमार से लेकर बेरोजगार तक, नागरिक और अप्रवासी सभी के लिए।" उन्होंने खुद को "आप्रवासियों का वंशज" कहा और विस्थापित व्यक्तियों के साथ करुणा और एकजुटता का आह्वान किया।

2014 से, करीब 25,000 से अधिक प्रवासी सुरक्षा तक पहुँचने का प्रयास करते समय मर गए या गायब हो गए। सिर्फ 2014 में, 1,810 लोगों की जान चली गई, और इस साल अब तक लगभग 542 त्रासदियाँ हुई हैं। ये संख्याएँ अकेले ही हमारी सामूहिक अंतरात्मा की आवाज़ को प्रमाणित करती हैं, एक दैनिक अनुस्मारक कि प्रत्येक आँकड़ा एक मानवीय चेहरा, परिवार और भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है।

