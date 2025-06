ट्रम्प: हमने ईरानी परमाणु स्थलों को नष्ट कर दिया है

वाटिकन न्यूज

तेहरान, सोमवार 23 जून 2025 : “ईरान के सभी परमाणु स्थलों को भारी नुकसान हुआ है”: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार रात ईरान पर अमेरिकी हमले की प्रभावशीलता के बारे में अमेरिकी प्रेस के एक हिस्से में संदेह को दूर करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। तेहरान की प्रतिक्रिया आने में देर नहीं लगी, उसने देश के परमाणु स्थलों पर हमलों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को “गंभीर परिणाम” भुगतने की धमकी दी।

इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान पर अमेरिकी हमले की सराहना की और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए "ऐतिहासिक निर्णय" बताया। जबकि यूरोपीय संघ से लेकर रूस तक बाकी दुनिया वार्ता की मेज पर लौटने और तनाव कम करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कह रही है। ईरान इजराइली शहरों की ओर मिसाइलों को दागना जारी रखे हुए है: आज सुबह से ही हर जगह सायरन बज रहे हैं, जिसकी शुरुआत येरुसालेम और तेल अवीव से हुई। कई मिसाइलों को इजराइली सुरक्षा बलों ने रोककर नष्ट कर दिया। ईरान में शासन परिवर्तन की संभावना के बारे में, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बारे में खुलकर बात नहीं करते हुए, इसे खारिज भी नहीं करता है, लेकिन दोहराता है कि ऑपरेशन का उद्देश्य ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को नष्ट करना है: एक उद्देश्य जिसे नेतन्याहू ने भी दोहराया है।

इस समय चिंता का विषय यह भी है कि ईरानी संसद द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने का आदेश दिया गया है, यह एक ऐसा निर्णय है जिसकी पुष्टि अंततः सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा की जाएगी। भौगोलिक दृष्टिकोण से जलडमरूमध्य अरब प्रायद्वीप को ईरान के तटों से अलग करता है और दक्षिण-पूर्व में ओमान की खाड़ी को पश्चिम में फारस की खाड़ी से जोड़ता है। आर्थिक दृष्टिकोण से, यह एक मौलिक कदम है क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस इसी से होकर गुजरता है: इसलिए, यह ईरान का निर्णय है, जिसकी अगर पुष्टि हो जाती है तो अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, जिसकी शुरुआत कच्चे तेल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि से होगी, जिसका ईरान दुनिया में नौवां उत्पादक है और जिसका निर्यात लगभग 50% है। इस निर्णय के खिलाफ, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने चीन से ईरान पर दबाव डालने के लिए कहा है।

