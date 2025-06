ट्रम्प ने आप्रवासन छापों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के जवाब में समुद्री सेना को लॉस एंजिल्स भेजने का आदेश दिया

वाटिकन न्यूज

लॉस एंजिल्स, बुधवार 11 जून 2025 : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने लगभग 2000 कैलिफ़ोर्निया के राष्ट्रीय गार्ड और 700 अमेरिकी समुद्री सैनिकों को लॉस एंजिल्स में तैनात करने का आदेश दिया है, ताकि विस्तारित आप्रवासन प्रवर्तन छापों के खिलाफ विरोध के बीच संघीय कर्मियों और संपत्ति की रक्षा की जा सके।

चल रही छापेमारी शुक्रवार को शुरू हुई और इसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में सैकड़ों अप्रवासियों को हिरासत में लिया गया है। इस महीने की शुरुआत में, आप्रवासन और सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी ने 2 और 3 जून को प्रतिदिन 2000 से अधिक गिरफ्तारियाँ दर्ज कीं, जो पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल के अंतिम वर्ष के दौरान औसत 300 दैनिक गिरफ्तारियों से नाटकीय रूप से अधिक है।

छापों के जवाब में, सैकड़ों लोगों ने लॉस एंजिल्स के डाउनटाउन में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सोमवार को, पुलिस अधिकारियों ने एक संघीय हिरासत केंद्र के पास विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए स्टन ग्रेनेड और आंसू गैस के गोले दागे।

ट्रम्प द्वारा कैलिफोर्निया राष्ट्रीय गार्ड का उपयोग - एक राज्य स्तरीय सैन्य बल जो सक्रिय होने पर राष्ट्र के सैन्य रिजर्व का हिस्सा बन जाता है - और समूद्री सैन्य बल की तैनाती ने कैलिफोर्निया के गवर्नर की नाराजगी को भड़का दिया, जिन्होंने दावा किया कि राष्ट्रपति संघीय कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और अमेरिकी संविधान द्वारा राज्यों को दिए गए अधिकार का अतिक्रमण कर रहे हैं।

कैलिफोर्निया राज्य ने सोमवार को ट्रम्प और अन्य अधिकारियों पर मुकदमा दायर किया, जिसमें अदालतों से राष्ट्रीय गार्ड और अमेरिकी सैन्य कर्मियों के उपयोग को रोकने के लिए कहा गया।

विस्तारित संघीय आप्रवासन प्रवर्तन अभियानों के बाद शुक्रवार को जारी एक बयान में, लॉस एंजिल्स के महाधर्माध्यक्ष, जोस गोमेज़ ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि वे छापों से “परेशान” हैं। महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि वे समुदाय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और “इसमें शामिल सभी लोग संयम और शांति बनाए रखेंगे।”

इस बात से सहमत होते हुए कि “बिना दस्तावेज वाले अप्रवासी जो आतंकवादी या हिंसक अपराधी के रूप में जाने जाते हैं” अवांछित हैं, महाधर्माध्यक्ष गोमेज़ ने कहा कि “सरकार को इस तरह से प्रवर्तन कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है जिससे आम, मेहनती अप्रवासियों और उनके परिवारों में भय और चिंता पैदा हो।”

अमेरिकी धर्माध्यक्षों की स्थिति को दोहराते हुए, महाधर्माध्यक्ष ने अमेरिकी कांग्रेस से “हमारी टूटी हुई आप्रवासन प्रणाली को ठीक करने के बारे में गंभीर होने का आह्वान किया, जिसके कारण बहुत से लोग अवैध रूप से हमारी सीमाओं को पार करने की कोशिश करते हैं।”

अन्य देशों में "सुसंगत" आप्रवासन नीतियों को देखते हुए, महाधर्माध्यक्ष गोमेज़ ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को भी ऐसी नीति की आवश्यकता है जो "बेहतर जीवन की तलाश में प्रवास करने के लोगों के प्राकृतिक अधिकारों का सम्मान करे और सीमा पर नियंत्रण भी सुनिश्चित करे।" उन्होंने कहा, "हमारे आप्रवासन कानूनों में पिछले सुधार को लगभग 40 साल हो चुके हैं, यह बहुत लंबा समय है और इसके बारे में कुछ करने का समय आ गया है।"

