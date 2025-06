यूक्रेन : आशा की बहाली के लिए युद्ध अपराधों पर प्रकाश डालना

वाटिकन न्यूज

यूक्रेन, बृहस्पतिवार, 5 जून 25 (रेई) : पत्रकारों को ऐसे युद्ध की रिपोर्टिंग कैसे करनी चाहिए जो उनकी मातृभूमि को प्रभावित करता हो? इसके लिए मलबे के बीच से गुजरना, विनाश का दस्तावेजीकरण करना, जेल से लौटनेवालों की गवाही एकत्र करना और उन लोगों के परिवारों से बात करना आवश्यक है जो कभी वापस नहीं लौटे।

रेडियो फ्री यूरोप/रेडियो लिबर्टी की संवाददाता यूक्रेनी पत्रकार वेलेरिया येगोशिना के लिए मूल शब्द सहानुभूति है। “शायद इसलिए कि मैं अपने देश में चल रहे युद्ध की रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मुझे उन लोगों के प्रति अधिक सम्मान महसूस होता है जो इसके लिए कष्ट झेल रहे हैं।"

सुश्री येगोशिना 2016 से स्कीम्स परियोजना में शामिल होकर एक खोजी पत्रकार के रूप में काम कर रही हैं, जो शुरू में यूक्रेनी सरकार (यूक्रेन की सुरक्षा सेवा, राष्ट्रीय पुलिस और सेना) के उच्चतम स्तरों पर भ्रष्टाचार की जांच पर केंद्रित थी। उन्होंने वाटिकन न्यूज़ को बताया, "2022 के बाद, मैंने यह भी सीखा कि इस नए माहौल में युद्ध अपराधों की जांच कैसे की जाती है।"

उन्होंने बताया कि अब वे "यूक्रेन के क्षेत्र में काम कर रहे रूसी सैनिकों की पहचान करने में सक्षम हैं, उच्च स्तरीय जांच, जिसमें कई स्रोतों से डेटा एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना शामिल है, तथा यह साबित करने के लिए साक्ष्य जुटाए गए हैं कि कुछ रूसी सेना के अधिकारियों या सैनिकों ने यूक्रेन में युद्ध अपराध किए हैं।"

येगोशिना अच्छी तरह जानती हैं कि यूक्रेन में पत्रकार के रूप में अपना काम जारी रखने से उन्हें क्या जोखिम उठाना पड़ सकता है।

उन्होंने बताया, "बेशक यह बहुत डरावना है। मैं कई रातों से सोई नहीं हूँ, और अगले कुछ दिनों में मैं सो पाऊँगी या नहीं, यह बम विस्फोटों पर निर्भर करता है। लेकिन मैंने कभी भी यूक्रेन छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। मेरा घर और मेरा परिवार यहीं है।"

येगोशिना के लिए, यह वही क्षण है जब जांच महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उनका उपयोग कानूनी स्तर पर, राष्ट्रीय पुलिस या यूक्रेन की सुरक्षा सेवा द्वारा भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा, "मैं वास्तव में उस दिन के बारे में सपना देखती हूँ जब उनकी जाँच कुछ अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में जाएगी। और शायद वे न्याय लायेंगे। पत्रकार तथ्य का खंडन कर सकते हैं, लेकिन यह एक पूर्ण प्रणाली के रूप में तभी काम करेगा जब लोग यह भी समझेंगे कि यह वास्तविक तथ्य है या नहीं। हमें अपने लोगों को यह भी सिखाने की आवश्यकता है कि वे कैसे समझें कि यह कोई सच्ची जानकारी है या गलत सूचना अभियान।"

सेना द्वारा किए गए अपराधों को समझने के लिए पत्रकारों को पीड़ितों से बात करनी चाहिए। ऐसे मौकों पर, पत्रकारिता का कार्य साक्ष्य एकत्र करने और आघात से पीड़ित लोगों के साथ सावधानी से व्यवहार करने के मानवीय कर्तव्य के बीच सही संतुलन बनाना होता है।

पुरुष और महिला पत्रकारों के बीच अंतर के बारे में बोलते हुए, येगोशिना ने कहा कि बुलेटप्रूफ जैकेट के वजन सहित कुछ व्यावहारिक अंतर हैं।

उन्होंने कहा, “यह दस किलो से ज़्यादा है। और मेरा वजन लगभग 50 किलो है।” “इसलिए, मेरा मानना ​​है कि महिला पत्रकारों के लिए, स्पष्ट है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास हल्का बुलेटप्रूफ जैकेट हो।”

उन्होंने कहा कि महिला होने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि वह अपना पेशा चुन सकती है। उन्होंने कहा, "मेरे पति एक लेखक और पत्रकार हैं, लेकिन अभी वे सेना में हैं," उन्होंने यह समझाते हुए कहा कि "सभी पुरुषों का कर्तव्य है कि वे सेना में जाएँ और अपने देश की रक्षा करें।"

यूक्रेन में पत्रकार होने का मतलब है हर दिन अपनी जान जोखिम में डालना। यूक्रेन के पत्रकारों के राष्ट्रीय संघ और पत्रकारों के अंतरराष्ट्रीय संघ के अनुसार, 117 मीडिया पेशेवर अपना काम करते हुए अपनी जान गँवा चुके हैं।

उनमें कई यूक्रेनी पत्रकार थे: रेडियो लिबर्टी की वीरा गिरिच, अपने घर पर निशाना साधकर दागी गई मिसाइल से मारी गईं; तेतियाना कुलिक, अपने पति के साथ हवाई हमले में मारी गईं; ओलेक्सांद्रा कुवशिनोवा, मोर्चे पर काम करते समय रूसी गोलीबारी की चपेट में आईं; विक्टोरिया रोशचिना, जो एक रूसी जेल में कैद थीं और यातना एवं हिंसा की पहचान को रोकने के लिए अपने शरीर के आंतरिक अंगों को खाली करके यूक्रेन लौटीं।

हालाँकि उनकी कहानी ने दुनियाभर की जनता की राय को झकझोर दिया, लेकिन ये घटनाएँ बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं हैं। यूक्रेन की लेखिका विक्टोरिया एमिलिना इस बारे में बात करती हैं। युद्ध छिड़ने पर वे एमजीओ ट्रुथ हाउंड्स में शामिल हो गईं।

एमिलिना इस युद्ध की पीड़ितों में से एक हैं, लेकिन वे कई देशों में प्रकाशित एक पुस्तक “युद्ध को देखती हुई महिलाओं को देखना: एक युद्ध और न्याय डायरी” की लेखिका भी हैं।

यूक्रेनी महिलाओं-मित्रों, सहकर्मियों, स्वयंसेवकों, पेशेवरों-की नज़र से लेखिका ने महिलाओं और उनके साथियों, बच्चों और मारे गए सहकर्मियों की गवाही को संप्रेषित किया है।

पुस्तक के पहले भाग के लिए, कोई भी व्यक्ति आसानी से इस तथ्य को नजरअंदाज कर सकता है कि एमिलिना की मृत्यु 1 जुलाई, 2023 को क्रामेटोर्स्क शहर पर रूसी बमबारी के दौरान हुई थी। लेकिन एक निश्चित बिंदु के बाद पाठक खुद को संपादकों के एक नोट के सामने पाता है जिसे कई स्थानों पर दोहराया जाएगा: "विक्टोरिया एमिलिना इस अध्याय को लिखना पूरा नहीं कर पायीं। इसके बाद के पृष्ठ में यूक्रेनी में उनकी टिप्पणी है जो पुनरीक्षित और फिर अंग्रेजी में अनुवादित है।" उस "पुनरीक्षित नहीं" का अर्थ है "कि उसके पास उसे दुबारा देखने का समय नहीं था।"

एमलिना ने अपने साक्ष्य में अपने निजी अनुभव, दर्द और डर को शामिल किया है, लेकिन सबसे बढ़कर उम्मीद को दर्शाया है। आखिरी पन्ने पर लिखा है: "मुझे अब मरने का डर नहीं है। मुझे याद है कि मुझे यह किताब पूरी करनी है, अपने बेटे को बड़ा होते देखना है और शायद कुछ सालों में सेना में भर्ती होना है। तब, मैं फिर से लिखना शुरू करूँगी।"

