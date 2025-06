सूडान की बड़ी आबादी बढ़ती खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है

वाटिकन न्यूज

सूडान, बुधवार 18 जून 2025 : पिछले दो वर्षों से सूडान आंतरिक संघर्ष से तबाह हो गया है, जिसके कारण दस लाख से ज़्यादा लोग दक्षिण सूडान भाग गए हैं और 12.4 मिलियन लोग विस्थापित हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि सूडान के 57% लोग “उच्च स्तर की तीव्र खाद्य असुरक्षा” का सामना कर रहे हैं।

सूडान “सबसे ज़्यादा चिंता” वाले पाँच वैश्विक शीर्ष प्राथमिकता वाले भूख वाले स्थानों में से एक है - जैसा कि संयुक्त राष्ट्र ने इसे वर्णित किया है - “संघर्ष, जलवायु झटकों और आर्थिक गिरावट के बिगड़ते चक्र में फँसा हुआ है।”

आने वाले गर्मियों के महीनों में, हालात और भी खराब होने की उम्मीद है क्योंकि लड़ाई जारी है, बाढ़ आम है और आर्थिक स्थिति खराब हो रही है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें खाद्य असुरक्षा की प्रकृति का अनुमान लगाने के लिए वर्तमान डेटा का विश्लेषण किया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर इन पांच देशों - सूडान, दक्षिण सूडान, फिलिस्तीन, माली और हैती - को तत्काल मानवीय सहायता नहीं मिलती है, तो उन्हें भुखमरी और मौत के उच्च जोखिम का सामना करना पड़ेगा।

एफएओ के महानिदेशक क्यू डोंग्यू ने जोर देकर कहा कि भूख कोई दूर का खतरा नहीं है: "यह लाखों लोगों के लिए एक दैनिक आपातकाल है। हमें अभी कार्रवाई करनी चाहिए और जीवन बचाने और आजीविका की रक्षा करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।"

इस एफएओ और डब्ल्यूएफपी रिपोर्ट से पता चला है कि संघर्ष मुख्य रूप से भूख संकट को बढ़ावा देता है, जो जलवायु और आर्थिक चुनौतियों से भी बढ़ जाता है। एफएओ खाद्य सुरक्षा विश्लेषण निदेशक, जीन-मार्टिन बाउसर ने बताया कि सूडान में अकाल जारी है और गाजा में अकाल का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने तर्क दिया, "ये सभी संघर्ष और मानवीय सहायता के लिए पहुँच की कमी से प्रेरित हैं।"

गाजा की पूरी आबादी - 2.1 मिलियन लोगों को - आने वाले महीनों में चल रहे सैन्य अभियानों के कारण संकट-स्तर की खाद्य असुरक्षा का सामना करने की उम्मीद है, जिसमें लगभग 500,000 लोगों को विनाशकारी स्तर का सामना करने का जोखिम है।

एक माँ और कलाकार, सावसन ने डब्ल्यूएफपी को बताया कि वह और उसके चार बच्चे विस्थापित हो गए हैं और गाजा में संघर्ष के परिणामस्वरूप उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। अब, अपने बच्चों को खिलाने के लिए, सावसन ने रोटी बनाने के लिए मैकरोनी को कुचलने का सहारा लिया है।

गाजा और सूडान जैसे स्थानों में लोगों को सहायता से वंचित कर दिया गया है क्योंकि मानवीय खाद्य संचालन में कमी का सामना करना पड़ रहा है और "सुरक्षा संकटों के कारण भौगोलिक रूप से बाधा उत्पन्न हो रही है जो सहायता की डिलीवरी को बेहद खतरनाक बना देती है।"

एफएओ और डब्ल्यूएफपी वैश्विक समुदाय से आने वाले महीनों में खाद्य और पोषण संबंधी मानवीय सहायता के लिए निधि में भारी वृद्धि करने और हिंसा को समाप्त करने के लिए दबाव डालने का आह्वान कर रहे हैं।

डब्ल्यूएफपी की कार्यकारी निदेशक सिंडी मैककेन ने इस बात पर जोर दिया कि "खाद्य सहायता और पुनर्प्राप्ति समर्थन में तत्काल, निरंतर निवेश महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिक विनाशकारी भूख को रोकने का अवसर तेजी से समाप्त हो रहा है।"

