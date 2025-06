सेंट्रल साहेल : इस क्षेत्र में लाखों बच्चे स्कूल से बाहर हैं और तीव्र कुपोषण के खतरे में हैं

वाटिकन न्यूज

साहेल, सोमवार 23 जून 2025 : 23 जून 2025 - बुर्किना फासो की यात्रा के बाद, यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक काथरीन रसेल ने साहेल में उन बच्चों की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया, जिनका जीवन असुरक्षा, विस्थापन और जलवायु परिवर्तन के कारण बाधित हो रहा है।

रसेल ने बाल स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा में प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार, भागीदारों और युवाओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करने और बच्चों के जीवन को बचाने और बेहतर बनाने के लिए सिद्ध किए गए ठोस, प्रभावी हस्तक्षेपों का समर्थन करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान करने के लिए बुर्किना फासो की यात्रा की।

काथरीन रसेल ने बुर्किना फासो की तीन दिवसीय यात्रा के बाद कहा, "आज साहेल बच्चों के लिए सबसे कठिन स्थानों में से एक है, फिर भी इसे दुनिया से सबसे कम ध्यान मिलता है।"

सेंट्रल साहेल - बुर्किना फासो, माली और नाइजर - में असुरक्षा के कारण 2.9 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें से लगभग आधे बच्चे हैं। समुदायों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और जल बिंदुओं पर हमला किया गया है, जिससे बच्चों को कुपोषण, बीमारी, कम उम्र में शादी या सशस्त्र समूहों में भर्ती होने का खतरा है। सूखे और बाढ़ के जलवायु-संबंधी चक्र खाद्य असुरक्षा और कठिनाई में योगदान करते हैं।

सेंट्रल साहेल में, तीव्र कुपोषण से पीड़ित पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है, जो 2015 में 2.2 मिलियन से बढ़कर 2023 में 6 मिलियन हो गई है। आज, 2.5 मिलियन से अधिक बच्चे कमज़ोर होने के जोखिम में हैं।

लाखों बच्चे स्कूल से बाहर हैं और उन्हें सीखने की कोई सुविधा नहीं है। हमलों या असुरक्षा के कारण 8,000 से अधिक स्कूल बंद हो गए हैं।

रसेल ने कहा, "साहेल एक आदर्श तूफान का उदाहरण है, जिसमें संघर्ष, जलवायु आपदाएँ और लगातार कम वित्त पोषण एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं।" "यह सभी के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए: जब संकटों का समाधान नहीं किया जाता है, तो वे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह, बच्चों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है।"

प्रमुख चुनौतियों के बावजूद, कुछ प्रगति हुई है। अधिकांश बच्चों का टीकाकरण हो चुका है और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता सबसे दूरदराज के क्षेत्रों में भी बच्चों तक पहुँचना जारी रखते हैं।

यूनिसेफ और साझेदार समुदायों के साथ काम कर रहे हैं और केंद्रीय साहेल में सरकारों का समर्थन कर रहे हैं ताकि स्कूल खोले जा सकें और टीकाकरण, पोषण, स्वच्छ पानी और सामाजिक सुरक्षा सहित लाखों बच्चों को आवश्यक सेवाएँ प्रदान की जा सकें।

बुर्किना फासो में, रसेल ने प्रधान मंत्री और विदेश मामलों, स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रियों से मुलाकात की और स्वास्थ्य, शिक्षा और बाल संरक्षण में सरकार द्वारा किए जा रहे बढ़ते निवेश के लिए उनका धन्यवाद किया। रसेल ने ग्रामीण कोकोलोघो में यूनिसेफ समर्थित कार्यक्रम का दौरा किया, जहाँ पोषण और पानी, स्वच्छता और स्वच्छता पहलों का एक शक्तिशाली संयोजन सामुदायिक लचीलेपन का समर्थन कर रहा है और बच्चों के जीवन को बचा रहा है। उन्होंने पूर्वी शहर फदा का भी दौरा किया, जहाँ यूनिसेफ हिंसा से भागे हज़ारों विस्थापित परिवारों का समर्थन कर रहा है।

मरियम नामक एक महिला ने बताया कि बंदूकधारियों ने उनके गांव में आकर उनके पति को परिवार के सामने मार डाला, जिसके बाद वह अपने सात बच्चों को लेकर भाग गई।

रसेल ने कहा, "मरियम जैसे बच्चों और परिवारों को जिस पीड़ा और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उसके बावजूद मैं यह देखकर आभारी हूँ कि लोग एक-दूसरे की मदद करने के लिए अपने पास मौजूद कम से कम संसाधनों में से सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वे अकेले ऐसा नहीं कर सकते और जरूरतें तेजी से फंडिंग से आगे निकल रही हैं,"

वैश्विक फंडिंग में अचानक और भारी कटौती के कारण पश्चिम और मध्य अफ्रीका में यूनिसेफ के फंडिंग में 35 प्रतिशत की गिरावट आने की उम्मीद है।

इस साल सेंट्रल साहेल में बच्चों के लिए यूनिसेफ की मानवीय अपील सबसे कमजोर बच्चों तक पहुंचने के लिए 489.7 मिलियन डॉलर की है। जून 2025 तक, यह 7 प्रतिशत से भी कम वित्तपोषित है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here