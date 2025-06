वाटिकन न्यूज़

गाजा, शनिवार 07 जून 2025 : गाजा में मानवीय सहायता के वितरण और गाजा मानवीय फाउंडेशन (जीएचएफ) की परिचालन विफलता के इर्द-गिर्द हाल की घटनाएं, पट्टी में युद्ध विराम की संभावनाओं के व्यापक पतन का एक स्पष्ट संकेतक हैं।

फाउंडेशन को पिछले तीन महीनों से गाजा में फिलिस्तीनी आबादी को प्रभावित करने वाले गंभीर अकाल को दूर करने के लिए एक संयुक्त इजरायल-अमेरिकी पहल के रूप में लॉन्च किया गया था। मार्च की शुरुआत में इजरायली सरकार द्वारा मानवीय सहायता के प्रवेश पर नाकाबंदी लगाए जाने के बाद और यूएनआरडब्ल्यूए एवं अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा संचालन के निलंबन के बाद यह संकट और भी बढ़ गया।

इजरायल ने यह आरोप लगाकर अपने कार्यों को उचित ठहराया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित मानवीय काफिले को हमास के आतंकवादियों द्वारा नियमित रूप से और हिंसक रूप से जब्त कर लिया गया था। बदले में, इन आतंकवादियों ने चोरी की गई आपूर्ति को आबादी में फिर से वितरित किया और क्षेत्र पर अपना नियंत्रण और प्रभुत्व फिर से स्थापित करने की कोशिश की गई। यदि यह विवरण आंशिक रूप से भी सत्य है, तो यह एक बार फिर हमास के शासन की प्रकृति को उजागर करेगा, जो एक सनकी अधिनायकवाद द्वारा चिह्नित है जो उन लोगों की पीड़ा के प्रति बेहद उदासीन प्रतीत होता है जिनका वह प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है।

फिर भी, संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल द्वारा प्रस्तावित विकल्प, जो जीएचएफ के निर्माण में सन्निहित है, शुरू से ही अप्रभावी और इज़राइली सेना के व्यापक रणनीतिक उद्देश्यों के लिए सहायक साबित हुआ है। उल्लेखनीय रूप से, इज़राइली वित्त मंत्री बेज़ेल स्मोट्रिच ने कहा कि यह पहल वास्तविक मानवीय आवश्यकताओं का जवाब देने के बारे में कम और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में संभावित कानूनी कार्यवाही को रोकने के बारे में अधिक थी।

इसके लॉन्च के कुछ ही घंटों बाद, जीएचएफ के अमेरिकी अध्यक्ष और मानवीय कार्यों में अनुभव रखने वाले पूर्व मरीन जेक वुड ने परियोजना के मौजूदा ढांचे में “स्वतंत्रता, तटस्थता और मानवता” के मूल्यों को बनाए रखने की असंभवता का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा दे दिया।

आज तक के परिणाम बेहद चिंताजनक हैं: तीन निर्दिष्ट स्थलों पर खाद्य वितरण प्रयासों के दौरान कम से कम एक सौ फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जो हाल के दिनों में बंद रहे हैं। इसके अलावा, गाजा पट्टी के दक्षिणी भाग में इन वितरण केंद्रों की रणनीतिक नियुक्ति के बारे में चिंताएँ जताई गई हैं, जो भविष्य में बड़े पैमाने पर निष्कासन की आशंका में उत्तरी निवासियों को दक्षिण की ओर धकेलने के संभावित इरादे का सुझाव देती हैं।

नवीनतम घटनाक्रम में, वुड के इस्तीफे के बाद बोस्टन परामर्शदाता समूह ने परियोजना से अपनी वापसी की घोषणा की है। इस बीच, जीएचएफ ने वितरण स्थलों पर सुरक्षा का जिम्मा इजरायली सैन्य ठेकेदारों को सौंपने का फैसला किया है, जो स्पष्ट और महत्वपूर्ण जोखिमों से भरा हुआ है।

मानवीय सहायता के मुद्दे पर जो कुछ भी हो रहा है, वह राजनीतिक सुविधा की एक सनकी गणना है, जो उन निराशाजनक परिस्थितियों से अलग प्रतीत होता है, जिनमें गाजा के अधिकांश निवासी अब रह रहे हैं, खासकर हजारों कुपोषित बच्चे।

यही विनाशकारी तर्क अस्थायी युद्धविराम के लिए चल रही बातचीत के पीछे भी है। इजरायल की ओर से, सरकार के मंत्रियों द्वारा खुले तौर पर व्यक्त किया गया इरादा, बंधकों के भाग्य के बारे में भी बहुत कम परवाह किए बिना जीत हासिल करने और आबादी के एक बड़े हिस्से को विस्थापित करने तक सैन्य अभियान जारी रखने का है। दूसरी ओर, हमास ने फिलिस्तीनी आबादी को घेरने वाली व्यापक भूख और मानवीय तबाही के बावजूद, हर कीमत पर विरोध करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लिया है।

हमास की सैन्य क्षमता को पूरी तरह से खत्म करना, उसके नेतृत्व को हटाना और गाजा में शासन का अधिकार फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र वैध प्रतिनिधि के रूप में फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंपना, पट्टी पर स्थायी कब्जे और उपनिवेशीकरण के इजरायल के दावों को कमजोर करेगा।

इस युद्ध को समाप्त करने का कोई भी व्यवहार्य तरीका नहीं है जिसमें रामल्लाह में नेताओं के लिए शासन की भूमिका को बहाल करना शामिल न हो। फिर भी विरोधाभासी रूप से, फिलिस्तीनी प्राधिकरण इजरायली सरकार और हमास दोनों का साझा विरोधी बन गया है: पहला ओस्लो समझौते और दो-राज्य समाधान को दफनाने की इच्छा से, और दूसरा पीएलओ पर आधिपत्य बनाए रखने की अपनी महत्वाकांक्षा, यहां तक ​​कि एक स्वतंत्र और आजाद फिलिस्तीनी राज्य के सपने को स्थगित करने की कीमत पर भी।

